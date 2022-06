La storia di Mario morto da sei mesi e trovato mummificato in casa a Torino

In questi ultimi due anni e mezzo, purtroppo, troppe volte abbiamo dovuto raccontare storie simili. Drammi della solitudine, che succedevano anche prima ma che a causa della pandemia, si sono moltiplicati. Poche uscite, poche visite, pochi contatti e tante storie, come quella di Mario, che è stato ritrovato nella sua casa oggi a Torino ma pare sia morto, almeno sei mesi fa. Disoccupato, pochissimi amici, viveva nell’alloggio di famiglia in Barriera di Milano. Mario aveva solo 48 anni. Alla fine sono stati i vicini a chiamare i vigili del fuoco, hanno raccontato di non vederlo da prima di Pasqua. Preoccupati per questa assenza, alla fine si sono decisi a chiedere aiuto. I pompieri, entrati in casa, lo hanno trovato morto, mummificato. Potrebbe esser morto da mesi.

La storia di Mario trovato morto in casa a Torino

A raccogliere le testimonianze dei vicini, i giornalisti del Corriere della sera. Di Mario raccontano: “Lui in questo palazzo era cresciuto . Il padre è mancato da qualche anno e con la madre c’erano stati parecchi dissapori. La signora Maria era il collante di quella famiglia, ma da quando è andata in una casa di riposo la situazione è precipitata.”

Mario non aveva molti rapporti con i suoi vicini di casa: “ Lo incontravamo ogni tanto per le scale, quando scendeva per andare a buttare la spazzatura o comprare la solita pizza in corso Vercelli. Lui non dava confidenza a nessuno, buongiorno e buonasera e la conversazione era finita lì.” Nessuno quindi ha fatto caso alle lettere, rimaste nella buca, al fatto che non si vedesse più per strada. Ma la puzza che stava arrivando negli ultimi giorni, ha cambiato le cose e i vicini hanno chiesto aiuto.

La porta era chiusa dall’interno e nell’appartamento e sul corpo non sono state trovate tracce violenza o colluttazione. Sulla vicenda indaga la Questura, ma non sembra esserci nessun giallo. Purtroppo sembra essere solo, l’ennesimo dramma della solitudine. Nei prossimi giorni, i familiari saranno certamente informati delle cause della morte di Mario.