E’ ancora un mistero la morte di Francesca Schizzi: si attende l’autopsia per fare chiarezza

Sono ore di attesa quelle della famiglia di Francesca Schizzi . Un vero e proprio giallo, un mistero tutto da risolvere. Al momento si seguono tutte le piste, da indiscrezioni si apprende che si sta anche valutando la possibilità di un incidente domestico, finito in tragedia. Ma non si esclude appunto, nessuna ipotesi. Francesca Schizzi, è stata ritrovata morta nella sua casa di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, nella mattinata di giovedì 23 giugno. Da ieri, gli agenti del RIS sono a lavoro nell’abitazione in cui la donna viveva per mettere insieme tutti i tasselli e scoprire che cosa le sia successo; al momento è un vero e proprio mistero: come è morta, che cosa le è accaduto davvero? I carabinieri di Casalmaggiore stanno battendo due piste: quella dell’omicidio e quella dell’incidente domestico. Sull’inchiesta, per il momento, vi è il massimo riserbo. A trovare il cadavere, pare in cucina ieri, è stato il compagno, che ha chiamato il 112 ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

E’ ancora un mistero la morte di Francesca Schizzi: cosa le è successo?

Delle indagini si occupano il medico legale incaricato dalla Procura, carabinieri della Territoriale e specialisti della Scientifica, coordinati dal pm Chiara Monzio Compagnoni che sono al lavoro con l’obiettivo di chiarire se la ferita letale alla testa della 40enne sia compatibile con una caduta o con colpo inferto, ma l’ipotesi maggiormente presa in considerazione è quella dell’incidente domestico. Potrebbe esserci stato anche un malore, che ha causato una caduta e la conseguente ferita che sarebbe la causa della morte di Francesca. Ma solo gli esami scientifici potranno dare tutte le risposte in questo caso.

Il compagno di Francesca Schizzi è stato ascoltato ma non risulta essere al momento, indagato. Francesca dovrebbe esser morta a causa di un trauma cranico. Al momento non si esclude la pista che porta alla morte violenta. Pare che alcuni vicini di casa, sentiti dai giornalisti e da chi indaga, avrebbero raccontato di liti frequenti tra la donna e il suo compagno. Saranno però solo le forze dell’ordine a chiarire tutti gli aspetti per comprendere che cosa è realmente successo a Francesca Schizzi.