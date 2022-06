Giallo a Genova, donna trovava morta in casa: si indaga per omicidio volontario

Anche questo fine settimana di fine giugno non ci ha risparmiato i casi di cronaca nera e dalla Liguria arriva un nuovo giallo da rivolvere, un’altra donna è stata uccisa. E’ stata trovata morta nel suo appartamento a Sampierdarena , noto quartiere di Genova, la 48enne Cristina Diac.

Il marito, interrogato insieme a una coinquilina, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della donna, risalenti al 2019. L’uomo non è indagato ma la procura ha comunque aperto un fascicolo per omicidio volontario. Per il momento però, non ci sono novità e nella notte trascorsa, dopo il ritrovamento del cadavere, non ci sono state novità. Nelle prossime ore verrà effettuata anche l’autopsia sul corpo della donna. Al momento però sembrano essere escluse tutte le altre piste visto che gli inquirenti, indagano per omicidio.

E’ giallo a Genova dove una donna è stata ritrovata morta in casa

Proprio l’autopsia aiuterà a capire le cause della morte e l’origine delle ecchimosi sul corpo della vittima. A condurre gli interrogatori è il sostituto procuratore Gabriella Marino, insieme agli investigatori della squadra mobile, diretti dal primo dirigente Stefano Signoretti.



Da quanto si è appreso fino a ora, la donna si trovava nell’appartamento nel quale era ospite, insieme al marito, di una coppia. Proprio gli occupanti dell’appartamento hanno chiesto soccorso nel pomeriggio chiamando il 112 e dichiarando che la 48enne non si sentiva bene. Ma all’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine la donna era già deceduta. Il marito della vittima non è al momento indagato ma è stato interrogato, insieme a una coinquilina della coppia che si trovava nell’abitazione, e portato in questura a Genova. La pista principale : una lite finita male.