Tragedia a Santa Severa: un bimbo di 2 anni muore in spiaggia

Sono ancora pochissime le informazioni riportare sulla stampa locale, che ci permettono di capire quanto è accaduto questo pomeriggio sul litorale. Una vera e propria tragedia quella successa a Santa Severa, sul litorale della provincia a nord di Roma. Purtroppo questo pomeriggio un bambino di due anni è morto. Il piccolo era in spiaggia e, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è finito in mare.

Tragedia a Santa Severa: bimbo di due anni muore in spiaggia

I bagnini e i presenti nel lido sono accorsi per aiutarlo e hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del bambino. I medici del 118, accorsi immediatamente all’altezza del lungomare Pyrgi, hanno provato a rianimarlo ma i tentativi si sono rivelati vani. Il bimbo è morto poco dopo le 14. Sul posto i carabinieri: a loro il compito di stabilire la dinamica dell’accaduto.

I militari ascolteranno i familiari, alcuni testimoni e i dipendenti dello stabilimento per provare a capire che cosa è successo al piccolo. Ma forse solo gli esami scientifici ci permetteranno di capire che cosa è successo al bambino e come è morto. Alcune fonti riferiscono che il piccolo era in mare, stava facendo il bagno quando all’improvviso si sarebbe sentito male. Non si esclude che si possa esser trattato di un malore dovuto al troppo caldo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Santa Severa. Sotto choc i genitori e i bagnanti che hanno assistito alla scena e che hanno cercato di fare il possibile per salvare il bambino ma per il piccolo, non c’è stato purtroppo nulla da fare.