Rosalia e Antonio arrivati a Palermo, la salma del piccolo Andrea domani a casa

E’ una tragedia che ha davvero commosso l’Italia intera quella che ha visto protagonista la famiglia palermitana in vacanza a Sharm El-Sheik. In questa drammatica situazione, però anche uno spiraglio di luce. Grazie all’intervento della Farnesina, Rosalia, al quarto mese di gravidanza e suo marito, le cui condizioni sono ancora molto gravi, sono tornati in Italia. Questa mattina, sono atterrati a Palermo e domani, anche la salma del piccolo Andrea morto in Egitto a causa di una intossicazione ( l’autopsia fatta in Italia rivelerà poi maggiori dettagli), tornerà a casa.

Il ritorno in Italia di Antonio e Rosalia

Non trapela molto sulle condizioni di salute di Antonio ma l’uomo, sta ancora molto male e anche per questo motivo si è reso necessario il suo trasferimento con un volo privato con a bordo una equipe medica. Ai giornalisti è stato impedito di scattare le foto del passaggio dell’ambulanza. La speranza è che in Italia possa ricevere cure migliori e possa guarire. Purtroppo non accadrà lo stesso al piccolo Andrea, il figlio di Rosalia e Antonio che non è riuscito neppure a giungere in ospedale in Egitto, è morto poco prima che i medici potessero capire che cosa avesse.

Antonio Mirabile e sua moglie Rosalia sono quindi stati portati al Policlinico di Palermo.

«Ho visto mio figlio poco fa, ma non so come stia. Ieri mi aveva detto telefonicamente che era migliorato. Non so quale sia la sua patologia, non me l’ha detto: so solo che non poteva respirare. Lui è rimasto intossicato gravemente, la moglie un po’ meno. Non so cosa abbiano mangiato né tantomeno se altri ospiti del resort in cui erano in vacanza si siano sentiti male» sono queste le parole del nonno del piccolo Andrea, raccolte dai giornalisti de La Sicilia.