Tragedia in mare a Fano: padre muore annegato. Figlio di 8 anni disperso, quello di 13 in ospedale

Purtroppo anche questo fine settimana, ci racconta delle vicende tragiche che arrivano dalle affollate spiagge delle coste italiane, prese d’assalto per via del caldo. Questa mattina intorno alle sette e trena, nel mare antistante la Spiaggia dei Fiori nel quartiere Gimarra a Fano è morto un uomo. La ricostruzione sarà affidata alle forze dell’ordine ma pare che l’uomo è annegato mentre faceva il bagno con i suoi due figli. I fatti sono accaduti a Gimarra, a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Pare che in quel momento, la bandiera, fosse rossa. Oggi su molte coste, il mare infatti è mosso e non faceva differenza il posto in cui l’uomo era in compagnia dei suoi due figli, uno di 8 e uno di 12 anni.

Le prime informazioni, arrivate pochissimi minuti fa: l’uomo avrebbe battuto la testa e poi avrebbe perso i sensi, morendo annegato in mare. Il bilancio però potrebbe drammaticamente salire perchè a quanto pare, anche il figlio è disperso, parliamo del bambino di 8 anni. Il figlio di 13 anni invece, è stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale.

Tragedia in mare a Fano: padre muore annegato, un figlio disperso l’altro in ospedale

Su Viverefano.com infatti, è stata data la notizia che riguarda il figlio più piccolo. Sarebbe al momento, disperso. Le ricerche sono ancora in corso grazie al prezioso lavoro della capitaneria di porto. Operazioni di soccorso che sono subito scattate – anche grazie all’allarme lanciato dalla moglie dell’uomo, nonché madre dei due bambini, che si trovava in spiaggia -, e che hanno portato al ritrovamento dell’altro figlio poi trasportato in eliambulanza a Torrette di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco. Si sta cercando di capire che cosa sia successo, ascoltando le persone presenti in spiaggia.

( immagine di repertorio)