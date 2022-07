E’ morto il piccolo Domenico, lo strazio di sua madre: “Voglio la verità, me l’hanno ucciso in ospedale”

Era stato ripreso da tutte le testate nazionali l’appello della mamma del piccolo Domenico, che due giorni fa cercava uno specialista che potesse in qualche modo aiutare suo figlio. Purtroppo però, per il bambino, non c’è stato nulla da fare. Domenico è morto poche ore fa in ospedale e sua madre non si vuole arrendere. Adesso che il piccolo non c’è più vuole la verità, sempre più convinta che suo figlio, si sia ammalato in modo grave a causa di un batterio preso in ospedale, dopo il ricovero. Domenico, aveva 4 anni ed era stato ricoverato inizialmente al San Marco di Catania per un disturbo intestinale; in seguito all’applicazione di un sondino – sempre secondo i familiari – avrebbe contratto in ospedale un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni.

La mamma di Domenico via social, ha già fatto sapere che non si arrenderà e che andrà avanti fino a quanto non avrà avuto giustizia. “Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la verità” ha detto la donna ma dall’ospedale, almeno per il momento, non arriva nessun genere di dichiarazione.

Addio al piccolo Domenico morto a 4 anni, la mamma denuncia: “Me l’hanno ucciso”

E’ grande il dolore di mamma Ambra ma anche la rabbia per quello che è successo: “Lo avevo portato al pronto soccorso che vomitava e aveva mal di pancia, una semplicissima intossicazione. Me lo hanno ucciso, lo hanno devastato. “

E ancora: “Dal primo momento in cui gli hanno infilato in gola un sondino, non si è capito più nulla e non l’ho più potuto vedere. Mi hanno anche trattato male, come se fossi come una stupida. Non ho potuto neanche stare accanto a Domenico durante i suoi ultimi momenti di vita“. La donna non ha nessuna intenzione di arrendersi e cerca risposte, risposte che chiaramente, qualcuno le dovrà dare. Intanto però, il suo adorato bambino, non c’è più.