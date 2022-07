Bimba annega nel fiume Gorzone a Stanghella: le ultime notizie

Il nome Stanghella, piccolo comune in provincia di Padova, torna a essere protagonista dei fatti di cronaca ( per mesi e mesi i giornalisti hanno presidiato la cittadina alla ricerca di notizie su Samira, la donna scomparsa ). Oggi purtroppo ancora brutte notizie di cronaca nera, arrivate nella tarda serata di ieri. Una bambina di tre anni ( ne avrebbe compiuti 4 in agosto), di origine marocchine, ma residente a Mestre, è annegata nel fiume Gorzone, nel tardo pomeriggio di oggi, a Stanghella, nel Padovano. Erano stati i genitori a lanciare l’allarme e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine quando si sono accorti che la piccola, che poco prima avevano lasciato giocare nel cortile di casa in compagnia dei cuginetti, non c’era più. Secondo quanto raccontato, la bambina, era in compagnia dei suoi amichetti ( forse dei cugini ) e stava giocando insieme a loro. Poi la tragedia.

Bimba di 3 anni muore annegata nel fiume Gorzone

Il cancello era aperto per errore e forse la bambina, approfittando di un momento di distrazione degli adulti, è riuscita a uscire. Quando se ne sono accorti, i genitori della bambina, hanno subito lanciato l’allarme ma purtroppo, nonostante le tempestive ricerche, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il corpo senza vita della bambina è stato trovato intorno alle 20 nel fiume.

Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco e appunto i carabinieri della sezione locale. Secondo i primi accertamenti, la piccola potrebbe essere scivolata all’interno del canale in cui poi sarebbe annegata. Sono bastati pochi minuti per cambiare per sempre, e in modo tragico, il destino di questa famiglia.