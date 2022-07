Il piccolo Fabio annegato in piscina a 4 anni: ennesimo dramma in questa estate

Ancora una volta dobbiamo raccontarvi la storia di un bambino che ha perso la vita in quello che doveva essere un giorno di svago e divertimento. Questa volta siamo nel Lazio; dopo la morte di un bambino romano in Sardegna e dopo la morte di un piccolo in Toscana, oggi un’altra notizia simile arriva dalla provincia di Viterbo. E ancora una volta siamo costretti a parlare di tragedia in piscina . Tutto è successo nella piscina polisportiva di Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti.

“Alla luce della tragedia avvenuta questa mattina dove ha perso la vita un bambino di 4 anni residente nel nostro comune, comunico la decisione di annullare sia la cena al corso per i 100 anni di Bagnoregio prevista per il prossimo 22 luglio sia la Notte delle Luci del 30 luglio” queste le parole del sindaco Luca Profili. “La consolazione più grande è il fatto che il buon Dio stringe ormai Fabio fra le sue braccia con amore di suo padre e sua madre” ha detto don Tancredi Muccioli, il sacerdote di Grotte di Castro.

Il piccolo Fabio annega in piscina: le ultime notizie

Il bambino, che si chiamava Fabio, lascia il papà Giulio e la mamma Ambra, residenti a Grotte di Castro. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura di Viterbo: sono in corso le audizioni delle persone presenti nel circolo sportivo al momento della tragedia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del comando di Montefiascone e il 118, con l’elisoccorso, ma per il piccolo non ci sarebbe stato nulla da fare. I carabinieri di Montefiascone e della stazione di Grotte di Castro indagano sull’accaduto e stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica della disgrazia.

A parlare anche Pietro Cioli, consigliere comunale di maggioranza Grotte di Castro, arrivato sul posto. “Siamo vicino alla famiglia, ci conosciamo tutti nel paese – dice -. La piscina? È del Comune ma è in gestione di una cooperativa. Il lutto è per tutti i cittadini di Grotte, è nelle case“.