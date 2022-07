Malnate, donna di 73 anni trovata morta in casa: corpo scoperto dal figlio

Una donna è stata ritrovata morta in casa da suo figlio a Malnate: si indaga per omicidio

Un’altra notizia di cronaca nera arriva in questo fine settimana di gran caldo in Italia. Un’altra donna morta, probabilmente uccisa in modo violento. Le ultime notizie arrivano da Malnate. Il 22 luglio, nella cittadina in provincia di Varese, nella tarda serata, è stato ritrovato il cadavere di una donna, una 73enne. A ritrovare il corpo, è stato suo figlio. La vicenda è stata raccontata da Varese News che ha seguito passo passo i fatti. Tutto è iniziato dall’allarme dato dal figlio della donna: probabilmente non riusciva a mettersi in contatto con sua madre e ha deciso di andare a casa sua. Una volta arrivato nell’abitazione della donna, l’ha trovata in una pozza di sangue.

Malnate, 73enne trovata morta in casa: le ultime notizie

Sul posto si sono precipitati i carabinieri insieme alla scientifica: l’anziana aveva ferite alla testa riconducibili a un oggetto contundente. Per questo si indaga anche per omicidio. Difficile pensare che sia successo altro, l’ipotesi dell’omicidio è quella più accreditata.

In un primo momento si era pensato che la donna potesse esser stata colpita da un malore e aver sbattuto la testa, morendo poi successivamente ma questa pista, sembra possa esser scartata. Per gli investigatori infatti, le probabilità che si sia trattato di un incidente domestico sono molto basse.

Si indaga per capire quindi chi possa essere stato a colpire l’anziana: scarse anche le possibilità che si sia trattata di una rapina. In casa infatti non ci sono stati segni di terze persone entrate nell’abitazione in cerca di qualcosa da rubare. Tutto sembra ordinato: nessun cassetto e armadio messo sottosopra. Un giallo quindi che per il momento non ha ancora nessun sospettato. Sono in corso le indagini quindi per capire che cosa è successo alla donna ritrovata morta nella sua casa di Malnate.