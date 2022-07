Per l’omicidio del piccolo Evan sua madre e Salvatore Blanco condannati all’ergastolo

Le ultime notizie sull'omicidio del piccolo Evan: sua madre e il compagno condannati all'ergastolo

La storia del piccolo Evan, due anni fa, aveva sconvolto l’Italia intera. Era la storia di un bambino che ha pagato con la sua vita per le scelte dei grandi. Non solo di una madre che lo ha maltrattato e che ha permesso che il compagno facesse lo stesso, ma anche per i lunghi tempi della burocrazia che hanno fatto si che le richieste di aiuto del papà e degli altri familiari, cadessero nel vuoto. Il piccolo ha pagato con la sua vita e prima ancora di essere ucciso, è stato maltrattato, picchiato, umiliato. Eppure, le poche foto che oggi abbiamo, ci mostrano un bambino sorridente. Provava a sorridere a quella vita che era stata così ingiusta con lui, provava a essere un bambino felice il piccolo Evan. Non ci è riuscito e poche ore fa la giustizia ha fatto la sua parte. Massima pena per Letizia Spatola e Salvatore Blanco: la Corte di Assise di Siracusa ha emesso la sentenza sul caso della morte di Evan Lo Piccolo, avvenuta il 17 agosto 2020 a Modica.

La madre del piccolo e quello che era al momento dell’accaduto il suo compagno sono stati condannati entrambi all’ergastolo . Secondo l’accusa a uccidere il piccolo sarebbero state le botte continue da parte della coppia. La nonna paterna del bambino ha fornito, nel corso dei mesi successivi alla morte del bambino, una serie di foto e di video che hanno dimostrato come il piccolo fosse debole, non riuscisse neppure a camminare; i segni evidenti di maltrattamenti, dai lividi, ai graffi, ai traumi evidenti sul suo corpicino esile.

L’omicidio del piccolo Evan: arrivano le condanne

La decisione definitiva della Corte di Assise di Siracusa sul caso della morte di Evan Lo Piccolo, avvenuta quando il bimbo aveva appena 21 mesi, è arrivata dopo una camera di consiglio durata qualche ora. Al momento dell’emissione della sentenza Spatola era in aula, Blanco invece era collegato dal carcere di Vibo Valentia dove è detenuto.



“Ergastolo con isolamento diurno per un anno e perdita della responsabilità genitoriale per la madre”, era stata la richiesta dei pm di Siracusa nella precedente udienza del processo. Secondo i magistrati non reggerebbe la difesa portata avanti da Spatola , che ha da sempre sostenuto di essere vittima delle violenze del compagno.