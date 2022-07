Incidente tra barche all’Argentario: c’è un morto, si cerca ancora una donna dispersa

Drammatico incidente di fronte a Porto Ercole: due barche si scontrano all'Argentario, c'è un morto. Si cerca ancora una donna dispersa

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno cercato di capire che cosa fosse successo ma le persone rimaste a bordo delle barche coinvolte nell’incidente all’Argentario erano praticamente sotto shock e anche per loro, è stato complicato raccontare quanto fosse accaduto. Tutto è successo nel pomeriggio del 23 luglio: un’imbarcazione a motore e una a vela di 14 metri si sono scontrate nel tratto di mare proprio di fronte a Porto Ercole, località dove l’estate è nel pieno e dove ormai da settimane sono tanti i turisti e i bagnanti. Purtroppo il bilancio è drammatico, al momento, si cerca ancora una donna dispersa mentre un uomo, è morto.

Uno dei mezzi, la barca a vela, è stato spezzato in due anche se non è affondato. Sei in tutto le persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente. Due viaggiavano sullo yacht e quattro sulla barca a vela.

Poche ore dopo l’incidente, è arrivato il commento del sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini. “È difficile commentare un fatto così tragico quando si hanno notizie frammentarie come in questo caso“. Il primo cittadino dell’Argentario ha poi continuato: “Mi hanno parlato di un morto e di un disperso, è una tragedia. Ripeto non ho elementi sicuri ma, evidentemente, qualche disattenzione c’è stata: il mare è vasto se non c’è qualche distrazione è impossibile che due imbarcazioni vadano a collidere. Purtroppo si tratta di una nuova tragedia del mare, molto dolorosa, ma, a mio modesto avviso, anche molto evitabile”.

Incidente tra barche all’Argentario: c’è un morto

Nella zona dove è avvenuto l’incidente, l’area vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l’isola del Giglio, ci sarebbe un fondale di circa 40 metri.

La vittima, già recuperata, è un uomo, mentre la persona dispersa è una donna. Tutte le persone rimaste coinvolte nell’incidente hanno fra i 50 e i 60 anni. Il corpo della persona deceduta è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Orbetello. Una delle persone trasportare in elisoccorso in ospedale, sarebbe in gravi condizioni.