Valentina uccisa a coltellate a Cadorago: fermato il suo compagno

Le ultime notizie dalla provincia di Como dove una ragazza di 33 anni sarebbe stata uccisa dal suo convivente

Ennesimo caso di violenza contro le donne, ennesimo femminicidio. Oggi in questo lunedì di fine luglio, le ultime notizie arrivano dalla provincia di Como. Una donna è stata uccisa a coltellate dall’uomo con il quale conviveva. Secondo quelle che sono le prime notizie, trapelate questa mattina, la ragazza aveva 33 anni. La giovane è stata colpita a morte nel suo appartamento, forse mentre tentava di scappare dal compagno che aveva impugnato un grosso coltello da cucina. Aveva tagli alla schiena e al torace, secondo quello che è trapelato dalle prime indagini dopo il ritrovamento del cadavere. QuiComo riferisce l’identità della ragazza uccisa, è Valentina Di Mauro.

Fermato il compagno di Valentina di Mauro uccisa a Cadorago

L’uomo, 37 anni, non ha detto nemmeno una parola quando sono entrati in casa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cantù, guidati da Diego Bonavera. Aveva le mani sporche di sangue ed è stato arrestato in flagranza. Da quanto è stato ricostruito finora, non sembra che fosse alterato da alcol o droghe quando ha deciso di ucciderla, ma perfettamente lucido.

I due vivevano insieme da tempo e, da quanto hanno raccontato i vicini, questa mattina all’alba hanno iniziato a litigare furiosamente. L’omicidio è avvenuto intorno alle 5. Ad avvisare i militari sono stati i vicini di casa, che hanno riferito di non avere mai sentito urlare o assistito a liti furiose tra i due. I media locali però riferiscono di un movente che sarebbe legato alla gelosia, per cui la litigata, potrebbe non esser stata la prima. Sia Valentina che il convivente (il quale è ad ora l’unico sospettato) erano entrambi originari del Milanese. Lui era frontaliere e lavorava in Canton Ticino, lei svolgeva mansioni da collaboratrice domestica.

Quando è arrivato il 118 non c’era più nulla da fare per la ragazza e i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso. L’indagine per omicidio volontario è affidata al pm della procura comasca Mariano Fadda. Nelle prossime ore verranno compiuti i dovuti accertamenti, dai rilievi sul posto, all’ascolto delle testimonianze dei vicini e dei familiari, fino all’autopsia che stabilirà con esattezza le cause della morte. Si attende anche una eventuale confessione da parte dell’uomo fermato.