Tragedia all’Aquafarm di Battipaglia: un dodicenne muore dopo esser andato sullo scivolo

Tragica morte questa mattina all'Aquafarm di Battipaglia: dodicenne muore dopo esser andato sullo scivolo

Un’altra drammatica notizia arriva in questo caldo sabato di fine luglio. Purtroppo un bambino di 12 anni è morto questa mattina a Battipaglia. Il ragazzino, si trovava in piscina insieme ai suoi genitori, che sarebbero arrivati a Battipaglia per passare qualche ora di divertimento, dopo aver lasciato Pompei. La famiglia si trovava infatti nell’Aquafarm di Battipaglia, in provincia di Salerno. Stando a quelle che sono le prime notizie, che arrivano a poche ore di distanza dai fatti, il dodicenne si sarebbe sentito male una volta arrivato in acqua dopo essersi lanciato in discesa dallo scivolo, una delle classiche attrazioni dei parchi acquatici. Per il ragazzino non c’è stato niente da fare: ha provato ad alzarsi da solo, a uscire dalla piscina ma una volta lasciata l’acqua, si è sentito peggio e la situazione, è precipitata.

Le cause del decesso non sono ancora chiare e si attende l’arrivo del medico legale al parco acquatico.

Ragazzino di 12 anni morto nell’Aquafarm di Battipaglia

Solo nelle prossime ore, dunque, sarà possibile stabilire quale sia stata la causa della morte, se un malore o un urto accidentale durante la scivolata. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto il bambino sbattere la testa durante la discesa. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, non è stato possibile salvarlo. Saranno gli esami scientifici a permettere di capire che cosa è successo al piccolo. Non si esclude infatti che il ragazzino possa aver avuto un malore che nulla ha a che fare con l’attività sullo scivolo. Sul posto, gli agenti della polizia del commissariato di Battipaglia che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Intanto, i genitori del bambino e i presenti saranno ascoltati dalla polizia per raccogliere indizi utili all’indagine.

Ferme le attività del parco acquatico, sequestrato al momento solo lo scivolo dal quale era sceso il 12enne.