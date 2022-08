Corsico, precipita dalla recinzione di un palazzo e muore sul colpo

Le ultime notizie da Corsico dove una persona è precipitata da un palazzo morendo poi sul colpo

Ultime notizie dalla provincia di Milano in una giornata di metà agosto caratterizzata dal maltempo in quasi tutta Italia, la cronaca nera purtroppo, ci racconta ancora una volta di fatti drammatici. Una persona di cui non sono state rese note le generalità è morta precipitando sulla recinzione di un palazzo al civico 22 di via Parini a Corsico, hinterland ovest di Milano, nel primo pomeriggio di venerdì 12 agosto. Poche al momento le informazioni in merito a quanto avvenuto pochi minuti fa. Secondo quando si legge su Rai News, il cadavere della persona, si troverebbe sulla cancellata della casa.

Le ultime notizie da Corsico

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che gli investigatori ipotizzano che la caduta si frutto di un gesto estremo. Si tende a escludere, almeno in questi primi minuti, la presenza di altre persone sul luogo e quindi di una possibile morte violenta. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno recuperato il corpo. Non ci sono altre notizie, non è trapelato neppure se si trattasse di un uomo o di una donna.