A Castel Volturno padre si getta in mare per salvare i suoi figli: muore insieme al piccolo di sei anni

Pomeriggio drammatico a Castel Volturno: papà si getta in mare per salvare i suoi figli. Muore annegato insieme al piccolo di sei anni

Notizie drammatiche che arrivano dalla provincia di Caserta. E’ successo di nuovo: un papà che si getta in mare per salvare i suoi figli e purtroppo muore. Era accaduto anche a Luglio, nelle Marche, questa volta purtroppo, riaccade. E come era successo in quel caso, anche oggi, il papà ha perso la vita e non ce l’ha fatta a salvare suo figlio. E’ morto infatti anche il piccolo di sei anni che stava affogando prima che il padre cercasse di salvarlo. Una tremenda tragedia del mare a Castel Volturno.

Pomeriggio drammatico a Castel Volturno: papà e figlio muoiono in mare

Secondo la prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio del 16 agosto, tre fratelli ghanesi, si sono tuffati a mare, nonostante le acque fossero agitate. I bambini, secondo quanto raccontano anche i testimoni dei fatti, vengono immediatamente risucchiati al largo. La drammatica tragedia questo pomeriggio, sulla spiaggia libera di Fontana Bleu, a Castel Volturno. Il papà, un africano, si è subito reso conto di quello che sarebbe potuto succedere e del pericolo che i suoi figli stavano correndo e non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua nonostante anche per lui ci fosse una situazione pericolosa. I tre bambini, sono stati rapidamente risucchiati dalla corrente al largo.

Immediata parte la solidarietà degli altri bagnanti che hanno cercato di salvarli formando una rete di soccorso. Subito sono intervenuti anche i bagnini, che stavano lavorando nel lido accanto alla spiaggia libera dove si è consumato il dramma.

Sul posto sono arrivati anche i soccorsi dei poliziotti del locale commissariato della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Grazie al loro intervento, due dei tre ragazzini si sono salvati. Purtroppo, il papà e quello che dovrebbe essere il figlio più piccolo non ce l’hanno fatta, sono annegati. Un altro dei figli, secondo le ultime notizie, sarebbe in gravi condizioni e sarebbe stato portato immediatamente in ospedale. Il terzo figlio invece, sarebbe rimasto scioccato per quanto accaduto ma non è in pericolo di vita.