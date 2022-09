L’ultimo saluto di Fabio Liverani a sua moglie Federica morta a 46 anni

Si è spenta a 46 anni la moglie di Liverani: lottava da tempo contro il cancro

E’ una dolcissima storia d’amore quella che Federica e Fabio Liverani hanno vissuto. Si sono conosciuti quando avevano 13 anni e non si sono più lasciati fino a quando, a decidere per loro, è stata la vita. Federica purtroppo era malata da tempo e ieri è morta. Una drammatica notizia che ha lasciato tutte le persone che la conoscevano e le persone che seguono con affetto l’allenatore del Cagliari, senza parole. Federica aveva solo 46 anni, si stava curando a Roma dove ieri l’allenatore era volato per stare al suo fianco. Fabio Liverani e sua moglie Federica hanno due bellissimi figli di 13 e 17 anni.

A dare la notizia nella tarda serata di ieri, era stato l’ex club del mister. Dai social del Lecce infatti erano arrivate le condoglianze per la famiglia. Liverani è stato di casa nel Lecce calcio, club che l’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina ha allenato dal 2017 al 2020, conquistando una doppia promozione dalla serie C alla B e dalla B alla serie A. «L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre». Poi sui social sono arrivate proprio le parole dello stesso Liverani che ha chiesto di poter realizzare quello che è stato l’ultimo desiderio di sua moglie.

Addio a Federica la moglie di Liverani

Il post sui social del mister: “Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma.“

E poi: “Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica.” Sui social di Liverani, per chi volesse, sono presenti tutti i dati utili per le donazioni.