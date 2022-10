Don Valerio parla di strangolamento per la morte di Silvia Cipriani: sentito in questura

Don Valerio è stato sentito in questura dopo che ai microfoni de La vita in diretta aveva detto che Silvia Cipriani è stata uccisa, parlando anche del come

Silvia Cipriani aveva paura, era da maggio che era cambiata. Sono state queste le parole di don Valerio Shango alla giornalista de La vita in diretta, Lucilla Masucci, che ormai da settimane segue da Cerchiara e Rieti il caso di Silvia Cipriani. La donna è stata uccisa? Se lo chiedono le forze dell’ordine che continuano a indagare per omicidio e occultamento di cadavere, non credendo che l’ex postina sia morta in seguito a un incidente. E le parole del sacerdote, che ha invitato tutti i parrocchiani a squarciare il velo di omertà che sembra essere calato su questa vicenda, sembrano confermare le tesi di chi indaga. Silvia aveva paura di qualcuno, forse per soldi? Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti alla giornalista de La vita in diretta, ieri don Valerio Shango, è stato sentito oggi due ore in Questura a Rieti . Il sacerdote, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, si è detto convinto che Silvia sia stata uccisa. E allora in procura si vuole capire se le convinzioni dell’uomo si basano su un reale fondamento, su delle prove, o sono frutto delle sue idee. Il parroco non si è mai tirato indietro e davanti alle telecamere, sin dal primo giorno ha sostenuto la sua tesi: Silvia è stata uccisa, aggiungendo poi ogni giorno dei dettagli. Forse nel segreto confessionale, Silvia che era molto credente, aveva rivelato qualcosa di importante a don Valerio, che non può dire?

Don Valerio parla in tv di strangolamento

All’uscita della Questura alle 14.20 circa, dopo esser entrato passate le 12, Don Valerio non ha rilasciato dichiarazioni, dicendo solo che “Chi doveva sentire, ha sentito quello che avevo da dire“. Il parroco è stato convocato in questura anche perchè sempre ai microfoni de La vita in diretta, aveva rilasciato delle dichiarazioni molto precise. Si sta lavorando ancora sul corpo di Silvia, non sono arrivati neppure gli esami che permettono di comprendere se sia morta per cause naturali o se sia stata uccisa. Ma l’uomo sembra non avere dubbi. In tv aveva parlato di “strangolamento” una circostanza risultata parecchio forte, visto che nessuno ha mai ipotizzato il “come” Silvia sia stata uccisa, se di omicidio si tratta.

Don Valerio ha parlato delle difficoltà scaturite in tante famiglie dopo la pandemia, del bisogno di soldi, del dio denaro. E aveva commentato: “però al di là di questo arrivare a strangolare una donna, ad ammazzarla, ad occultare il suo cadavere”...Parole sulle quali, le forze dell’ordine, hanno quindi chiesto spiegazioni.