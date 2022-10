Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica a Trapani: lo hanno chiamato Francesco

Un neonato è stato ritrovato nella campagne della provincia di Trapani in un sacchetto della spazzatura: è stato chiamato Francesco

Ancora una triste storia che riguarda un bambino arriva dalla cronaca italiana. Questa volta siamo a Sicilia. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Trapani dove i carabinieri di Trapani hanno trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica . Il piccolo, probabilmente appena nato, è stato trovato in un sacchetto di quelli che si usano per i rifiuti in una stradina sterrata a Paceco, nel trapanese, nei pressi della scuola elementare.

I militari sono stati allertati da una telefonata e hanno inviato una pattuglia sul posto. Il bimbo era fortunatamente vivo. Avvisato il 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita.

Neonato trovato in un sacchetto in provincia di Trapani: le ultime notizie

Il piccolo era stato lasciato lungo una strada di campagna privata. A trovarlo è stato il proprietario dell’area, un contadino che stava andando a lavorare il suo terreno e che ha poi chiamato i carabinieri. La zona non è trafficata e il ritrovamento è stato del tutto casuale. Un piccolo miracolo per questo bambino che potrà essere cresciuto da una famiglia che si potrà dedicare a lui in tutto e per tutto, e riempirlo d’amore.

Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto. I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco come il carabiniere che lo ha preso in braccio per prima, tenuto conto che il piccolo è stato trovato nella giornata del 4 ottobre, festa di San Francesco.

“Ci hanno avvertito con una telefonata che c’era un bimbo abbandonato, tra l’altro a pochi metri dalla nostra centrale – il racconto affidato ai quotidiani locali di Veronica Catalano, che con Piero Cialona ha soccorso in veste di 118 il neonato trovato nel Trapanese -. C’era ancora il cordone ombelicale tagliato, a fianco.” Le persone che hanno trovato il piccolo, lo hanno avvolto in una coperta e per fortuna per il bambino non ci sono state conseguenze drammatiche.

Si indaga per risalire alla madre anche visionando le telecamere della zona.

( immagine di repertorio)