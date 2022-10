Sofia e Francesco scomparsi: ritrovata la macchina distrutta in una scarpata, si cercano i ragazzi

E' stata ritrovata la macchina di Francesco completamente distrutta: si cercano il giovane pizzaiolo e Sofia, scomparsi da due giorni

Arrivano le ultime notizie, oggi 20 ottobre, a due giorni dalla scomparsa di Sofia e Francesco. La macchina, una Fiat 500 bianca sulla quale i due ragazzi viaggiavano mentre stavano rientrando a casa, è stata ritrovata. Si parla di una macchina accidentata, rinvenuta in una scarpata, alcune fonti locali raccontano di una macchina completamente distrutta. Su L’Arena.it che sta seguendo la vicenda sin dall’inizio si legge: “L’auto sulla quale viaggiavano è stata ritrovata questa mattina, completamente distrutta, a lato della carreggiata della strada statale 450, in direzione di Affi.” Si attende adesso la conferma ufficiale di forze dell’ordine e vigili del fuoco ma non sarà difficile verificare se si tratta di quella macchina, visto che ha una targa della Repubblica Ceca. Nessuna notizia, almeno per il momento, dei due ragazzi. La speranza è che Sofia e Francesco, si siano messi in salvo e che magari siano nei pressi della macchina accidentata ma che non abbiano avuto modo di chiedere aiuto. Non si può però fare a meno di pensare, che per i due ventenni, possa esserci stato un drammatico epilogo. La pista dell’incidente stradale era stata già percorsa anche ieri sera, quando i genitori di Sofia e Francesco in diretta a Chi l’ha visto avevano lanciato degli appelli, sperando che qualcuno avesse visto i due ragazzi.

La Fiat 500 completamente distrutta

Le prime foto della macchina, postate in rete dai giornalisti de L’Arena, mostrano la macchina completamente distrutta, la vettura sembrerebbe esser finita contro un albero. La sera in cui i ragazzi sono scomparsi, Francesco stava riaccompagnando a casa Sofia, dopo una serata in discoteca.

Dal primo pomeriggio di mercoledì, i vigili del fuoco erano impegnati nella ricerca di una coppia di ventenni, Francesco D’Aversa e Sofia Mancini, di cui non si avevano notizie da lunedì. Il campo base era stato posto in Via dell’artigianato a Calmasino.

Francesco D’Aversa e Sofia Mancini: la storia