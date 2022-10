Dalle serie tv alla torta per uccidere Laura Ziliani: così è stato “confezionato” un omicidio imperfetto

Laura Ziliani ha mangiato una torta avvelenata ma il tentativo di ucciderla non è andato a buon fine: il trio diabolico ha dovuto agire in modo diverso

Erano convinti che sarebbe bastato seguire alcune serie tv per mettere insieme tutti i tasselli, per portare a termine un omicidio perfetto. Pensavano di aver studiato ogni dettaglio, di non aver lasciato traccia. E invece, quello che dalla stampa viene definito il trio diabolico, aveva sbagliato clamorosamente. L’omicidio di Laura Ziliani non è stato un omicidio perfetto, è stato un omicidio imperfetto. Mirto, Paola Zani e Silvia Zani si sono lasciati alle spalle una serie di indizi che non lasciano dubbi. E le confessioni, che hanno fornito, servono solo a mettere tutti i pezzi al posto giusto.

Laura Ziliani è stata attirata in una trappola: nonostante i suoi rapporti con le figlie non fossero idilliaci, si litigava spesso per i soldi, per il fatto che le due avessero poca voglia di lavorare ( raccontano le amiche di Laura), alla fine la donna aveva accettato l’invito delle ragazze che per la festa della mamma, avevano preparato una festicciola. Una torta speciale. Peccato che laura felice, per quel gesto, mai avrebbe immaginato che dentro a quel dolce, ci fossero i farmaci necessari per stordirla, prima di ucciderla. Oggi le immagini di quella torta, vengono mostrate sui giornali e in esclusiva in tv dalla trasmissione Mattino 5 News. E’ una torta colorata quella che Laura ha ricevuto per la sua festa, con dei cupcake avvelenati.

La nuova versione: Laura uccisa perchè avrebbe voluto uccidere le sue figlie

L’omicidio di Laura Ziliani: dalle serie tv alla realtà

Le parole di una delle due figlie di Laura Ziliani: “Vedendo il telefilm Dexter abbiamo scoperto che vi era un veleno che non lasciava tracce nel corpo. Abbiamo consultato internet e verificato che quanto appreso dalla serie tv era vero”.

Prima ancora, un altro tentativo: “Vedendo Breaking Bad abbiamo invece saputo che si poteva utilizzare anche la ricina, una sostanza tratta dal ricino. A Temù abbiamo provato ad estrarla e abbiamo ottenuto una polvere, ma non sapevamo come utilizzarla. L’abbiamo messa nell’auto di mia madre, nei bocchettoni dell’aria, pensando che lei potesse respirarla, ma non ha funzionato.”

il trio diabolico non si arrende: “Un terzo tentativo è stato fatto quando a Temù avevamo preparato una torta foresta nera. Ne abbiamo lasciata un po’ più di metà per mamma e dentro la sua parte abbiamo messo del ricino. Abbiamo usato i semi pensando di inscenare il fatto che lei volesse ucciderci e che si fosse avvelenata da sola, accidentalmente“.

E poi arriviamo a quella torta tutta colorata, che oggi viene mostrata sui media. Neppure questo tentativo funziona perchè i farmaci non solo letali. Dovranno sporcarsi le mani, le sorelle Zani, dovrà intervenire anche Mirto, perchè Laura sarà uccisa, a mani nude dalle sue figlie e da Mirto Milani.