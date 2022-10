Fisciano, bimba di 2 anni giù dalla finestra: confessa suo padre

Ha confessato: ha buttato dalla finestra sua figlia di due anni. Non ha spiegato il motivo: è successo poche ore fa a Fisciano in provincia di Salerno

La piccola è salva per miracolo. E questa è la notizia che prima di ogni altra va data. Ma qualcuno, dovrà comprendere che cosa è successo nella casa di Fisciano, in provincia di Salerno. La casa dove tutto è accaduto. Nelle ultime ore sarebbe arrivata la confessione del padre della bambina di due anni caduta giù dalla finestra ( se le sue parole fossero vere, si tratterebbe non di una caduta ma di un lancio). L’uomo avrebbe detto di esser stato lui a lanciare la bambina dalla finestra. Non avrebbe spiegato i motivi di questo gesto. Emerge questa verità nelle ultime ore, dopo le indagini delle forze dell’ordine intervenute sul posto per capire che cosa fosse successo alla piccola, viva per miracolo dopo un volo dal terzo piano. Una rete metallica ha attutito l’impatto della caduta e salvato la vita alla bambina, che ha un braccio rotto e varie escoriazioni, ma è fuori pericolo. La piccola si trova adesso al Santobono di Napoli.

Il gesto del padre della bambina

Il padre della bambina avrebbe detto di esser stato lui a lanciare dalla finestra la piccola di due anni. Ma non avrebbe spiegato la natura di questo gesto. Le ipotesi sono tante, potrebbe esser successo tutto al culmine di una litigata. Marito e moglie litigano e la piccola ne paga, drammaticamente le conseguenze, non sarebbe purtroppo la prima volta. Il padre della piccola è stato arrestato.

Le parole del sindaco di Fisciano

“Sono persone perbene, oneste, tranquille — spiega Vincenzo Sessa, il sindaco del paese —; lui dipendente Inps, lei bancaria, con una vita sociale normale e nessun problema evidente. Da ieri cerchiamo di capire che cosa sia accaduto; qualcuno dice che il papà da qualche giorno non stesse bene, ma si tratta solo di voci; lasciamo lavorare i carabinieri, l’importante è che la piccola sia fuori pericolo“. A confermare le parole del sindaco, anche le tante foto pubblicate sui social dall’uomo e da sua moglie, il ritratto di una famiglia serena e felice. Poi però, qualcosa si è rotto.