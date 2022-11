Da un amore virtuale a due suicidi reali: dopo Daniele anche Zaccaria si è tolto la vita

Quello che avviene nel mondo virtuale diventa improvvisamente reale: dopo il suicidio di Daniele anche quello dell'uomo che si era finto Irene

Che non fosse uno scherzo, lo avevano capito tutti. Che a pagare per l’errore di un singolo, sono stati in tanti, è stato abbastanza chiaro il primo novembre quando Matteo Viviani per Le Iene, ha raccontato in tv la drammatica storia di Daniele, un ragazzo di 24 anni che si è tolto la vita. Una truffa amorosa, l’ennesima. Daniele per un anno aveva chattato con una ragazza bellissima, si era innamorato di lei senza mai vederla. Ma la sua Irene era in realtà un uomo di 65 anni che per troppo tempo si è preso gioco di Daniele, fragile e solo. La storia di questo giovane ragazzo non era molto conosciuta ma quando una settimana fa la sua vicenda è stata narrata in tv, quando anche la persona che ha portato Daniele a togliersi la vita è stata mostrata davanti a un milione di spettatori e poi sui social, tutto è cambiato. Il dramma di Daniele è diventato anche quello di un’altra famiglia, quello dell’uomo che aveva truffato il giovane e lo aveva torturato psicologicamente, così tanto da fargli pensare che la sola via d’uscita, fosse il suicidio. Oggi la storia drammatica di Daniele è anche la storia di quest’uomo, che si è tolto la vita. Un altro suicidio, un’altra vita spezzata.

Per un anno il 65enne ha continuato a fare la sua vita, e dalle indagini dei Carabinieri è anche emerso che aveva continuato a spacciarsi per Irene, la ragazza di cui si era innamorato Daniele. Aveva chattato con altre persone, aveva ripreso la sua routine, come se nulla fosse accaduto. “I genitori di Daniele andassero a rompere i coglion* da un’altra parte” aveva detto a Matteo Viviani. Quel servizio però, qualcosa ha cambiato. Non sappiamo se nella coscienza di quest’uomo, se per un rimorso o se per la vergogna. Tutti i suoi compaesani lo avevano riconosciuto dopo il servizio in tv, tutti parlavano di lui.

Come riporta Il Corriere della sera, il padre di Daniele ha fatto sapere: “Non voglio commentare la notizia del suicidio di chi aveva ingannato mio figlio. Io e mia moglie siamo ancora addolorati per la morte di Daniele.” E ancora: “Adesso il caso si è chiuso. Credo che questa tragedia possa insegnare a tutti a stare attenti. Non deve più capitare che qualcuno inganni un’altra persona in questo modo, soprattutto sul web. Altrimenti l’esito può essere tragico. Questo valeva già dopo la morte di mio figlio e vale ancora oggi. Ma ripeto non ho nulla da dire. Nulla da commentare.”

Le parole dei legali della famiglia Zaccaria

Zaccaria, che aveva ricevuto una multa di 825 euro per sostituzione di persona, aveva dichiarato alle telecamere del programma di Italia 1: “Era uno scherzo, non volevo finisse così”. Poi tutto è precipitato, a distanza di un anno e due mesi dal suicidio di Daniele. La famiglia di Zaccaria pensa al da farsi. «Valuteremo la questione», afferma l’avvocato Pierpaolo Benini che oggi avrebbe dovuto incontrare l’assistito per «valutare una forma di tutela che lo mettesse al riparo dalla gogna mediatica». Il legale riferisce che si incontrerà con i familiari del defunto per stabilire il da farsi.