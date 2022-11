Il terribile sospetto di un’amica di Marzia: “lasciata morire da sola di stenti in quel casolare”

E' drammatica l'ipotesi che fa l'amica di Marzia Capezzuti: pensa che sia stata lasciata da sola nel casolare mentre era ancora viva

Raccontano qualcosa di Marzia Capezzuti le persone che l’avevano vista per strada, che ogni tanto le davano da mangiare, cercavano di aiutarla come potevano. E’ una amica di Marzia a La vita in diretta, a provare a spiegare i motivi per i quali la giovane milanese non è scappata da quell’inferno in cui si era ritrovata a vivere. Ai microfoni della giornalista di Rai 1 che raccoglie la sua testimonianza spiega che Marzia più volte aveva provato ad andare via, ma aveva tanta paura. Paura di essere ritrovata, paura di essere ancora picchiata. Ha provato ad andare via, anche prima del covid, poi per lei era impossibile muoversi: non l’avevano fatta vaccinare, non aveva i documenti. Marzia glielo aveva spiegato: non poteva prendere nessun mezzo pubblico. Eppure sarebbe bastato poco. “Ci chiedeva sempre di chiamare i Carabinieri, e noi li abbiamo fatto, di dicevano che avrebbero mandato una volante, non è mai venuto nessuno” spiega questa amica di Marzia. E forse è anche questo il motivo per il quale Marzia non ha mai pensato di raggiungere la prima stazione dei Carabinieri. Forse perchè non credeva più in niente e in nessuno.

Il drammatico racconto di una amica di Marzia

L’amica di Marzia oggi racconta di una vita drammatica, soprattutto negli ultimi mesi prima della sua scomparsa. La sentivano tutti gridare, chiedeva acqua, chiedeva di poter andare in bagno. Ormai non riusciva più neppure a camminare. E della famiglia in cui Marzia viveva dice: “Sono furbi”. Fa capire che difficilmente si sarebbero macchiati di un delitto, che difficilmente lo avrebbero commesso questo omicidio, un omicidio che avrebbe potuto lasciare tracce. La ragazza ha una sua personale tesi: Marzia è morta di stenti, forse poco prima che lasciasse per sempre questa terra, è stata portata in quel posto, gettata via. Lo dice senza usare giri di parole: è morta di stenti, un omicidio non dimostrabile. “Io credo che sia stata lasciata lì senza mangiare senza bene e che sia morta” dice questa persona ai microfoni del programma di Rai 1. Perchè una cosa sarebbe stata ritrovarla in casa degli indagati, altra cosa è ritrovarla in un casolare abbandonato.

Fanno male le parole di questa ragazza. Invitano ancora a riflettere su come Marzia, sia diventata invisibile, ma invisibile non lo sia mai stata.