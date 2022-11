Giallo a Grosseto: donna trovata morta davanti casa da un corriere, cranio fracassato

Una donna di 40 anni è stata trovata morta davanti casa sua, potrebbe essere un femminicidio ma non si esclude anche l'incidente

E’ giallo a Grosseto. Le ultime notizie raccontano di un omicidio. Potrebbe essere un femminicidio, ma per il momento è ancora presto per trarre delle conclusioni. Sappiamo che una donna, di circa 40 anni, è stata trovata morta davanti al palazzo in cui viveva. A trovare il cadavere è stato un corriere che stava effettuando delle consegne in quello stabile. Secondo quanto raccontato dal corriere, il cadavere era a terra, forse non era stato visto prima perchè c’erano delle macchine parcheggiate davanti all’ingresso. Il cadavere si trovava davanti a un palazzo del quartiere di Barbanella, a Grosseto. La donna è stata barbaramente uccisa, aveva il cranio fracassato, queste le prime indiscrezioni trapelate. Non si può però escludere anche l’incidente.

Giallo a Grosseto: il cadavere di una donna è stato ritrovato davanti a un palazzo

Il palazzo si trova nei pressi della ferrovia. Immediato è scattato l’allarme al 118, con l’arrivo di un’ambulanza. Intervenuta anche la polizia che adesso svolge alcuni rilievi. Inutile ogni tentativo di rianimazione. La donna era già morta.

Secondo una ricostruzione, la donna, impiegata in un supermercato, nella mattina di venerdì aveva regolarmente accompagnato a scuola i figli di 7 e 10 anni. Il luogo in cui è stata trovata rimane defilato rispetto alle finestre del suo appartamento. Per questo si cerca di capire se sia caduta dalla terrazza condominiale oppure se qualcuno l’abbia percossa. Non si esclude quindi il fatale incidente. Il lavoro delle forze dell’ordine determinerà sicuramente come sono andati i fatti, anche per dare delle risposte alla famiglia della donna.

Si indaga quindi a 360 gradi nella vita della donna. I vicini di casa, che l’avevano vista questa mattina, raccontano di una donna molto serena e tranquilla.

Sul posto, per il sopralluogo il magistrato di turno della procura di Grosseto, Carmine Nuzzo. Secondo quanto si apprende ancora, sarà disposta l’autopsia per capire se la donna ha solo i traumi, mortali, quelli visibili alla testa e di per sé già compatibili con una caduta, o anche lesioni di altro tipo, aspetti che potrebbero far emergere l’uso di uno strumento per colpirla nell’ipotesi di un’aggressione. Nelle prossime ore quindi, maggiori risposte per provare a fare luce su questo giallo.