Il padre di Saman dal Pakistan: “Mia figlia è ancora viva”

Il padre di Saman in tribunale in Pakistan dà ancora la sua versione dei fatti: "Saman è viva"

Quando i Carabinieri sono tornati vicino alla casa di Novellara, la casa in cui Saman aveva vissuto con la sua famiglia, è stato sin da subito chiaro che ci fosse una novità nelle indagini. E quando è trapelata la notizia sulle nuove ricerche, si cercava un cadavere, tutti hanno pensato che potesse esser stato il padre di Saman, dopo il suo arresto, a rivelare dove fosse il corpo della ragazza. E invece non era stato Abbas a parlare ma un suo parente, in carcere in Italia. Zio Danish, l’uomo che insieme al padre di Saman, l’avrebbe uccisa. Non ha parlato Shabbar, anzi. Nelle ultime ore sono trapelate delle indiscrezioni. Ultime notizie in arrivo dal Pakistan secondo le quali l’uomo, continuerebbe a sostenere la sua tesi. Avrebbe ribadito che sua figlia è viva. Eppure, in un paio di intercettazioni di qualche mese fa, Shabbar parlava con i suoi parenti, raccontando del perchè aveva dovuto uccidere la ragazza, sua figlia. E mentre in Italia si attende la possibilità di portare quei resti in un laboratorio, per comprendere se davvero sono di Saman, in Pakistan suo padre continua a dire che è viva.

Shabbar dal Pakistan: “Saman è viva”

L’udienza si è tenuta a Islamabad e l’uomo era con l’avvocato, al quale sono stati concessi 7 giorni per prendere visione della documentazione arrivata dall’Italia. Per Shabbar l’Italia ha chiesto l’estradizione. Shabbar è accusato dalla procura di Reggio Emilia di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere in concorso con altri quattro familiari per la scomparsa della 18enne. Per l’uomo però il tempo si è fermato e la tesi è quella che aveva sostenuto nel mese di maggio, quando si era messo in contatto con dei giornalisti italiani e aveva raccontato che Saman stava bene ed era andata a vivere in Belgio. Ma Saman non stava bene, Saman è stata uccisa.