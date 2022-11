Gaetano Alaimo il cardiologo ucciso a Favara: è giallo sul movente

Adriano Vetro è arrivato nello studio del dottor Alaimo e ha fatto fuoco: lo ha ucciso davanti ad altre persone e poi è scappato. Le ultime da Favara

Sembra un racconto da film e invece è quello che è successo davvero pochi minuti fa in Sicilia. Un uomo di 47 anni è andato dal cardiologo, per una visita medica. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo ma alla fine, ha impugnato una pistola contro lo specialista e lo ha ucciso. Una intera comunità, quella di Favara, è totalmente sotto shock per quanto successo. La vittima è Gaetano Alaimo; lo specialista è stato ucciso mentre era al lavoro. Pare, in particolare, secondo quanto si apprende negli ultimi minuti, che il medico sia stato assassinato nella sala di attesa davanti ai segretari. L’autore dell’omicidio, il 47enne Adriano Vetro, è stato fermato dai carabinieri, che hanno anche sequestrato l’arma utilizzata per il delitto. Tutto sarebbe nato, secondo quelle che sono le prime indiscrezioni, da un litigio tra il dottore e il suo paziente. Poi il delitto.

L’omicidio di Gaetano Alaimo oggi a Favara

Secondo quanto si legge su Agrigentotoday, che racconta dei particolari inediti di questa drammatica vicenda, assassino avrebbe sparato alle spalle del dottore ( forse davanti ad altre persone) e poi sarebbe tornato nella sua casa di campagna dove i carabinieri lo hanno trovato con una pistola. Nessuno quindi avrebbe avuto la forza di fermare l’uomo, probabilmente per paura che potesse uccidere ancora.

Il quarantasettenne di Favara, Adriano Vetro, ritenuto l’assassino del cardiologo Gaetano Alaimo, non aveva nessun appuntamento oggi al Poliambulatorio di via Bassanesi a Favara. Era però, e a quanto pare da anni, un paziente dello specialista. Secondo quanto ricostruito a pochi minuti dai fatti, oggi non ci sarebbe stata nessuna discussione tra il medico e il paziente. I dissidi tra i due però c’erano stati in precedenza e forse per questo motivo l’assassino è arrivato già armato, si tratta quindi di un omicidio premeditato.

L’assassino quindi, è stato fermato. Secondo le ultime notizie, Adriano Vetro è nella caserma dei carabinieri di Favara e viene interrogato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dai carabinieri. Le forze dell’ordine non hanno fornito altre indicazioni in merito a quello che sarebbe il movente di questo omicidio.