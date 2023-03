66 le bare nella camera ardente, oggi il corpo di una bambina recuperato: immagini strazianti da Crotone

Sale il bilancio del naufragio di Cutro: 67 le vittime, oggi infatti è stato recuperato il cadavere di una bambina

Sono strazianti le immagini che arrivano dalla provincia di Crotone. Le bare bianche che si alternano con quelle di legno scuro, i fiori, gli oggetti. Le urla strazianti dei parenti, la disperazione dei genitori che hanno perso i loro figli. Si sentono male molte delle mamme sopravvissute, non possono credere di dover abbracciare una bara e non più la loro creatura. E mentre ci si interroga sul perchè, si cerca di capire se questa strage di migranti si sarebbe potuta evitare, cresce purtroppo il numero dei morti. Corpi recuperati, famiglie distrutte, disperazione crescente. La camera ardente al Palamilone, il palazzetto dello sport di Crotone, che accoglie le bare delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, si riempie di persone che vogliono dimostrare tutta la loro vicinanza a chi deve affrontare un dolore troppo grande. Questa mattina, la preghiera interreligiosa guidata dall’iman della moschea di Cutro, Mustafa Achik, e dal vescovo di Crotone, Angelo Raffaele Panzetta.

Sono 67 le vittime del naufragio di Cutro

Tanta la gente arrivata da tutta la Calabria per rendere omaggio alle, per ora, 66 bare poste sul parquet della struttura. Presenti tutti i 27 sindaci del Crotonese e gli amministratori locali. Due signore crotonesi sono state le prime ad entrare per rendere omaggio alle vittime. “Speriamo sia l’ultima – ha detto una di loro tra le lacrime, – dal governo devono vedere cosa fare”. “Siamo qui – ha aggiunto l’altra – perché è una tragedia immane che non può non colpirci. Siamo stati fortunati a nascere qui”. E scorrono in tv e sul web, i video strazianti, di mamme e padri che abbracciano quello che resta, riconoscono gli oggetti imbustati, non vorrebbero staccarsi ma dal feretro, quello che resta, di una vita che doveva ricominciare dall’Italia e che invece, è finita sulle coste del nostro paese.

Sono 67 i corpi recuperati, l’ultimo questa mattina, quello di una bambina, ancora non è stata portata nel palazzetto insieme alle altre vittime di questa immane tragedia.