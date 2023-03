Latina, Carabinieri uccide il direttore di un hotel e ferisce la sua ex. Gelosia e possesso

Giuseppe Molinaro ha ucciso il direttore di un hotel pensando che avesse una relazione con la sua ex. Ha tentato di uccidere anche lei: le ultime da Latina

Anche questo 8 marzo si apre con una notizia di cronaca legata alla tossicità di una relazione finita. Un amore che viene interrotto, la decisione di uccidere la persona che ha messo fine all’idillio. In questo caso, la donna si è salvata. A perdere la vita, quello che secondo le ultime notizie, sarebbe stato, il suo nuovo compagno. I fatti in provincia di Latina. Si conoscono ancora poche informazioni rispetto a quello che è accaduto poche ore fa. Stando a quanto trapela, l’assassino è Giuseppe Molinaro, carabiniere di 58 anni, ha sparato e ucciso il direttore di un albergo, Giovanni Fidaleo, rivale in amore. Queste le prime indiscrezioni relative alla possibile ricostruzione dei fatti accaduti poche ore fa. Il carabiniere, dopo l’omicidio, si è diretto verso il Casertano fermandosi da un amico a Teano, cui ha raccontato ciò che aveva commesso facendo contattare i carabinieri, che sono andati a prelevarlo e lo hanno condotto in caserma. L’omicidio, nel primo pomeriggio di ieri, la notizia è stata diffusa sulla stampa nazionale questa mattina.

Omicidio a Latina: le ultime notizie

Dopo aver ucciso il direttore dell’hotel, il Molinaro avrebbe ferito una donna; donna che avrebbe avuto una relazione con l’uomo e che Molinaro – come lui ha raccontato dopo agli inquirenti – frequentava, ed è fuggito; dopo qualche ora però si è fatto arrestare. Il militare, in servizio in una stazione dell’Arma nel Casertano, è stato fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio. La vittima è il gestore 60enne di un albergo di Castelforte, nella zona termale di Suio. Anche la donna ferita, una 40enne, sembra lavorasse nell’hotel.

Non è ancora chiaro se nella giornata di ieri li abbia seguiti o se invece, recandosi nell’hotel per controllarli, li abbia effettivamente trovati lì. Molinaro ha comunque impugnato l’arma ed esploso diversi colpi, seguendoli fin dentro la hall con l’intento di uccidere entrambi. Non ce l’ha fatta, la donna si è salvata.

LatinaToday rivela anche l’identità della ragazza: si tratta della 31enne Miriam Mignano che si è salvata ma purtroppo lotta ancora in ospedale, tra la vita e la morte.