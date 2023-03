A Cilavegna dopo 40 anni di matrimonio Mauro prova a uccidere sua moglie Pinuccia e poi si toglie la vita

A Cilavegna , Mauro avrebbe provato a uccidere sua moglie e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma: le ultime notizie

Non riescono a credere a quello che è accaduto gli abitanti di Cilavegna , in provincia di Pavia. Non trovano una ragione per l’ennesimo tentato femminicidio che si è consumato ieri. I fatti: un pensionato ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Per il momento, le condizioni della donna sono gravissime, lotta tra la vita e la morte e i medici stanno facendo il possibile nell’estremo tentativo di salvarle la vita. Mauro invece, che si è sparato con l’arma ritrovata in casa, non ce l’ha fatta.

Tentato femminicidio a Pavia: le ultime notizie

Il fatto di sangue è accaduto nel pomeriggio di sabato, in una villetta alla periferia del paese lomellino di poco più di 5mila abitanti. L’uomo si chiamava Mauro Casazza ed era molto conosciuto a Cilavegna per la sua attività di parrucchiere, che aveva esercitato fino alla pensione. La coppia era sposata da circa 40 anni e non aveva figli. Pinuccia Contin, è stata portata in elisoccorso in ospedale, e si spera che da questa tragedia almeno, arrivi una buona notizia. I medici fanno comunque sapere che le condizioni della donna arrivata in ospedale, erano disperate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano (Pavia), che hanno ascoltato i testimoni per ricostruire i contorni della vicenda e cercare di comprendere le ragioni che possono aver spinto l’uomo al gesto. Nessuno dei vicini di casa ha detto di aver sentito degli spari in casa, anche per questo non si esclude al momento anche una pista alternativa. Sono stati i parenti della coppia a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine visto che non riuscivano a mettersi in contatto con Mauro e con sua moglie. I conoscenti della coppia, che hanno parlato in queste ore anche con i giornalisti locali arrivati sul posto, spiegano che non Mauro e Pinuccia non avevano problemi sentimentali, nessuna lite. Qualcuno però dice che l’uomo, da qualche tempo, affrontava la depressione. Mai nulla però avrebbe lasciato pensare a un gesto simile.