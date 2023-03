Non ce l’ha fatta la piccola Bianca: pappa di traverso, bimba morta dopo 6 giorni di agonia

E' morta la piccola Bianca, aveva avuto una crisi respiratoria dopo che la pappa le era andata di traverso

Purtroppo da Monza, arrivano ultime notizie che mai avremmo voluto dare. La piccola, che era ricoverata al San Gerardo da giorni, non ce l’ha fatta. La bambina di 8 mesi, era stata portata in ospedale dopo che, mentre stava mangiando la pappa, si era sentita male. La pappa infatti le era andata di traverso. I medici hanno provato per ben sei giorni a salvarle la vita ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Dopo sei giorni di dolore per i genitori della piccola, e agonia per la creatura, non ce l’ha fatta. E’ morta nella serata di ieri, la notizia è stata data poche ore dopo in modo ufficiale.

E’ morta la bambina a cui era andata la pappa di traverso a Monza

La piccola, che ha avuto una crisi respiratoria, era ricoverata in reparto di Rianimazione. La morte risale al 4 marzo scorso, la notizia è stata confermata solo oggi, 11 marzo. La bimba viveva con la mamma a Brugherio, nel Monzese. Per la donna ora amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi. “Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca – si legge nella didascalia che accompagna la raccolta fondi – Anche chi non ti ha conosciuta, piccola, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile”.

La tragedia è avvenuta a Brugherio, in provincia di Monza. Mentre ingeriva del cibo, la bambina ha accusato i sintomi del soffocamento, che purtroppo le sonno stati fatali, nonostante i tentativi dei medici del San Gerardo.