Il giallo della coppia scomparsa in ApeCar: Grazia trovata morta, l’amico sotto shock non ricorda nulla

E' ancora giallo tra Sarno e la provincia di Avellino: che cosa è successo a Grazia e all'anziano che era con lei a bordo dell'apecar?

E’ un vero e proprio giallo quello che arriva dalla provincia di Avellino e da quella di Salerno. Le indagini sono iniziate ormai da giorni, ma non si viene a capo e il mistero si infittisce. Tutto è iniziato con la scomparsa di due amici: Grazia, una donna di 80anni e un coetaneo che da tempo, usciva con la donna che era da sola. Grazia era tornata a Sarno dall’America, dove aveva perso tutto. Era rimasta senza i suoi figli e senza il marito, morti, secondo quello che aveva raccontato, in un incidente. E così l’anziano, con il quale si è allontanata a bordo dell’ApeCar, le era vicino. L’accompagnava a fare la spesa, raccontano gli abitanti del paese, le faceva compagnia. Lo conferma anche la ex moglie dell’anziano, che è stato ritrovato vivo dopo una settimana dalla scomparsa, mentre vagava in stato confusionale molto lontano da casa ma anche dal mezzo, ritrovato nelle campagne dell’avellinese. La donna spiega che lei e suo marito erano separati in casa ma che l’uomo non aveva una relazione sentimentale con Grazia. Si tenevano compagnia, racconta anche ai microfoni de La vita in diretta.

Il giallo della coppia scomparsa da Sarno in apecar

Ma che cosa è successo a Grazia Prisco e al suo amico? Inizia tutto con un giro con l’apecar. Poi dei due nessuna traccia. Oggi l’uomo, che è stato ritrovato da una guardia giurata mentre vagava in stato confusionale, dice di non ricordare nulla. Pare non ricordi neppure chi era Grazia e per questo al momento, dalla sua testimonianza non sarebbero arrivati dettagli importanti. Grazia però è stata ritrovata, morta. Non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni dopo il ritrovamento del cadavere. Bisognerà capire come è morta Grazia. E’ possibile che l’anziana sia stata colta da un malore e che il suo amico abbia cercato di chiedere aiuto perdendosi e sia rimasto scioccato per quanto accaduto? Oppure c’è stato un incidente, i due sono stati aggrediti? Ogni pista è aperta. Gli inquirenti cercano anche di capire perchè i due, che viaggiavano appunto a bordo di una apercar, fossero così distanti da Sarno. Le telecamere riprendono quasi tutto il loro viaggio, fino a quando poi, del mezzo si perdono le tracce. E’ stato ritrovato nei boschi. Tra Taurano e Monforte: ma perchè i due anziani si sono avventurati in questo viaggio spingendosi così lontano rispetto al loro paese? E perchè non hanno usato il telefono che Grazia aveva per provare a chiedere aiuto? Tante, troppe le domande alle quali si cercherà di dare una risposta nel più breve tempo possibile.