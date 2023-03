Tragedia a Favara: 12enne muore mentre gioca a basket in palestra

Un malore improvviso e poi la morte: è morto a 12 anni mentre giocava a basket, è successo a Favara . Le ultime notizie



Rimbalza da un sito all’altro la notizia che arriva dalla Sicilia, una notizia drammatica che ci racconta della morte di un bambino di soli 12 anni. Stando alle ultime notizie che arrivano da Favara, in provincia di Agrigento, il 12enne è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile. Saranno le indagini a fare chiarezza, dopo l’esame autoptico ma quello che emerge in queste prime ore è che il piccolo è stato colto da un improvviso malore e s’è accasciato a terra, perdendo i sensi. Nonostante l’intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo, il dodicenne purtroppo non ce l’ha fatta, è spirato. La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

La scuola “Guarino”, secondo quanto si legge su Agrigentonotizie.it era aperta perché affidata ad un’associazione per fare basket.

Dramma a Favara: dodicenne muore durante una partita di basket

Difficile anche solo provare a immaginare il dolore della famiglia del piccolo, lo shock dei compagni che hanno assistito senza poter fare nulla, alla morte del loro amico. “A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento – ha detto il sindaco Antonio Palumbo -, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Nella giornata di domani predisporremo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo”. Decine e decine i messaggi sui social da parte degli abitanti di Favara e non solo. Tutti uniti nel lutto di questa famiglia.