La fidanzata di Andrea Papi risponde alla Lucarelli dopo il post sugli orsi: “Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui”

La risposta della fidanzata di Andrea Papi a Selvaggia Lucarelli dopo il post sugli orsi in Trentino

Alessia Gregori ha deciso di rispondere al post di Selvaggia Lucarelli, dopo la morte del suo fidanzato, ucciso da un orso. La giornalista in questi giorni si è esposta in prima persona, contro l’abbattimento degli orsi, anche di quelli che aggrediscono fino a uccidere. La fidanzata di Andrea Papi, che si preparava per una vita insieme all’uomo che amava, ha deciso di rispondere e ribattere alle parole della giornalista del Fatto. «Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto». Queste le parole di Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi ucciso in Trentino.

Ecco cosa aveva scritto Selvaggia Lucarelli sui social

«Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso. È la prima volta che un orso uccide una persona nel nostro paese. Ovviamente il presidente della provincia Fugatti ha già annunciato che l’orso, una volta identificato con un’analisi genetica, sarà abbattuto e che forse non sarà l’unico», ha scritto la giornalista sulla sua pagina Facebook aggiungendo: «La morte di qualcuno è un evento a cui la politica, quando si parla di animali, può rispondere con un’altra morte. Ed è una morte ingiusta perché quell’orso era in un bosco, nella natura, nel suo habitat e ha fatto quello che gli animali fanno in natura, purtroppo. Ha ucciso quello che forse gli sembrava un pericolo o un’intrusione. Mi domando che diritto abbiamo noi di uccidere un animale che non si introduce in casa nostra, ma un animale che vive in un bosco nel quale noi ci avventuriamo. Mi chiedo, anche, quanto si sia fatta prevenzione, quanto si preparino locali e turisti a gestire l’eventuale incontro, quanto i percorsi siano decisi per scongiurare il più possibile i pericoli ».

La risposta della fidanzata di Andrea Papi

«L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all’animale – scrive la giovane in conclusione del post – Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui».