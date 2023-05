Pietro Orlandi a Verissimo: “Non mi scuso perchè non ho offeso nessuno”

A Verissimo Pietro Orlandi è un fiume in piena e spiega perchè non si scusa per le frasi su Papa Wojtyla e ribadisce: lui conosceva la verità su Emanuela

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, è tornato alla ribalta delle cronache a causa delle sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Verissimo. Orlandi ha rilasciato alcune frasi che hanno suscitato polemiche, soprattutto per quanto riguarda il suo giudizio sulla figura del Papa Wojtyla. Pietro Orlandi ha più volte spiegato in questi giorni, quella che è la sua posizione, ribadendo di non aver detto in nessun modo che il papa fosse un pedofilo ma non cambia la sua posizione in merito al pensiero principale su questa vicenda: Wojtyla sapeva che cosa è accaduto a sua sorella. Lo ribadisce anche nello studio di Silvia Toffanin.

Le parole di Pietro Orlandi e la sua posizione su papa Wojtyla

Secondo Orlandi, il padre e Wojtyla sono state due figure che lo hanno tenuto legato alla vicenda della scomparsa di sua sorella. Tuttavia, mentre il padre è stato per lui una figura positiva, Wojtyla è stata una figura negativa, poiché Orlandi è sempre stato convinto che il Papa sapesse cosa fosse successo a Emanuela. Pietro Orlandi ha ricordato quando Wojtyla andò a casa sua per parlare di terrorismo internazionale e per assicurargli che avrebbe fatto il possibile per risolvere il caso della scomparsa di sua sorella. Tuttavia, Wojtyla ha mantenuto il silenzio fino alla fine, come è successo anche con Ratzinger e Papa Francesco, e Orlandi non può dimenticare questi 40 anni di lotta per la verità. “Forse ora hanno capito che il silenzio non è servito, questi 40 anni passati non posso però dimenticarli e la parola perdono l’ho cancellata dal vocabolario” ha detto Pietro Orlandi nello studio di Canale 5.

Il fratello di Emanuela ha poi criticato la dichiarazione del segretario di Stato Parolin, che ha detto che l’inchiesta deve fare chiarezza per una madre che soffre. Orlandi ha sottolineato che la madre di Emanuela ha 93 anni e in questi 40 anni nessuno si è stracciato le vesti per lei.

Nella sua intervista a Verissimo, Pietro Orlandi ha chiarito di non essersi mai scusato per le sue dichiarazioni, poiché non ha mai offeso nessuno. Ha sottolineato che la frase sulla presunta uscita di Wojtyla di nascosto non era considerata una cosa grave e che molti la dicevano, ma qualcuno ha voluto legarla alle parole di un componente della banda della Magliana. Ha precisato quindi: “Io non mi sono mai scusato perché non ho offeso mai nessuno, ho ritenuto opportuno fare ascoltare un audio, poi che io abbia detto quella frase, che Wojtyla usciva di nascosto, è una frase che dicevano tutti quanti, non era considerata una cosa grave, però qualcuno ha voluto legare questa situazione alle parole di questo componente della banda della Magliana”.

La vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi è una delle più misteriose della storia italiana, e nonostante i tentativi delle autorità e della famiglia di fare luce sulla vicenda, la verità sembra ancora lontana. L’intervista di Pietro Orlandi ha suscitato molte reazioni ma non cambia purtroppo, il risultato. Da 40 anni, non abbiamo certezze e la verità su questa storia, sembra comunque lontana. Pietro tra l’altro, ha colto l’occasione di questa intervista per Canale 5, anche per ribadire che va in tv solo per avere modo di raccontare le ultime notizie sulla vicenda che vede coinvolta sua sorella e la sua famiglia. Ma ha messo i puntini sulle i, specificando che quando compare in tv, non percepisce soldi. Nessun cachet, lo ha confermato anche Silvia Toffanin.