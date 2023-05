Da Perugia le ultime notizie: una studentessa di 21 anni è stata trovata morta nella sua stanza

Un delitto insanguina il tranquillo quartiere studentesco di Perugia: una giovane studentessa universitaria italiana di 21 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in Corso Giuseppe Garibaldi. Il corpo senza vita è stato scoperto ieri notte da un giovane che ha subito chiamato il 112. Secondo le prime indiscrezioni il cadavere della ragazza potrebbe esser stato ritrovato dal suo fidanzato. Ma per il momento, la ricostruzione è tutta da stabilire. La vittima era conosciuta come una ragazza allegra e solare, amata e stimata dai compagni di università e dagli amici. Il fatto ha gettato nello sconforto l’intera comunità studentesca e i residenti della zona.

Studentessa morta a Perugia: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dagli investigatori della Polizia di Stato, il ragazzo che ha trovato il corpo era il fidanzato di un’amica della vittima, preoccupata per non essere riuscita a mettersi in contatto con la giovane per un giorno intero. Il giovane si è recato nell’appartamento per accertarsi del benessere della studentessa e, una volta entrato, ha scoperto la tragica scena. Altre fonti invece riferiscono che il corpo sarebbe stato ritrovato dal fidanzato della ragazza.

La porta dell’appartamento non era chiusa a chiave e all’interno regnava un silenzio spettrale, solo interrotto dal fruscio delle foglie degli alberi che entravano dalla finestra. Sul pavimento giaceva il corpo esanime della giovane, senza vita da diverse ore, almeno secondo quello che ha potuto stabilire il medico legale dopo i primissimi esami.

Immediatamente sono stati allertati gli agenti della Polizia Scientifica, il medico legale e il Pubblico Ministero, che hanno disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale per l’autopsia. Le prime indagini sembrano escludere l’ipotesi di un malore o di un suicidio e stanno procedendo per ricostruire la dinamica dei fatti.

L’intera città di Perugia è sotto shock per questo orribile crimine che ha tolto la vita ad una giovane e promettente studentessa. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia della vittima e hanno promesso di fare tutto il possibile per portare alla giustizia l’assassino. La comunità universitaria ha organizzato una fiaccolata in memoria della giovane scomparsa, mentre la polizia continua le indagini per individuare l’autore di questo efferato delitto.