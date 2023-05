E’ di nuovo allerta rossa, di nuovo maltempo in Italia: le ultime notizie

Nuova ondata di maltempo su mezza Italia, situazione complicata in Emilia Romagna: ecco le ultime notizie dopo l'allerta rossa

Il mese di maggio lo ricorderemo in questo 2023. Nessuna primavera, nessun cenno di estate ma solo diverse ondate di maltempo che imperversano sul nostro paese. E come era stato anticipato dalle previsioni meteo, ecco un’altra ondata di maltempo che scuote il nostro paese.

E’ di nuovo allerta rossa a causa di una nuova ondata di maltempo che continua ad abbattersi sull’Italia, coinvolgendo il paese da nord a sud fino alla fine della settimana. La giornata di martedì ha visto l’allerta rossa scattare in Emilia-Romagna a causa del rischio idraulico e idrogeologico. In seguito a ciò, le scuole sono state chiuse a Ravenna e Bologna. Ma la situazione non è preoccupante solo al centro Italia e in Emilia Romagna. Nelle regioni delle Marche, Sicilia e Campania è stata invece emessa un’allerta arancione. A Ischia, evacuazioni sono state effettuate a Casamicciola. In altre dieci regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, sono previsti meno disagi con l’allerta gialla.

Nuova ondata di maltempo in Italia: le ultime notizie

In Emilia-Romagna, a pochi giorni dagli intensi temporali e dalle inondazioni che hanno colpito principalmente la zona di Ravenna il 2 maggio, si è verificata un’altra situazione di pericolo. Le avverse condizioni meteorologiche hanno portato alla sospensione temporanea del traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna lungo la costa ravennate. In Emilia Romagna in queste ore, sono i fiumi che preoccupano per via delle piene che potrebbero causare esondazioni e gravi danni. Oltre che situazioni di pericolo. Nella zona del porto canale di Milano marittima e si stanno allagando alcune strade. Sono state chiuse la via Boito e la via Leoncavallo. L’acqua entrando anche a Lido di Dante. A Ravenna si sono verificate due frane che hanno imposto la chiusura al traffico della strada provinciale 63 Valletta-Zattaglia, che collega l’abitato di Zattaglia a quello di Casola Valsenio.

L’appello del sindaco di Riccione

“Si consiglia di non uscire di casa”. È l’appello che lancia sui social il Comune di Riccione, in provincia di Rimini, dove causa maltempo e conseguenti allagamenti che interessano diversi viali della Perla Verde, sono stati chiusi tutti i sottoponti e i ponti. Così come la stazione ferroviaria.

Anche a Pesaro, Fano e Urbino le scuole sono state chiuse a causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Marche. In Campania, l’allerta arancione ha portato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ad ordinare la chiusura dei cimiteri cittadini.