Monica Sirianni è stata avvelenata? Le amiche chiudono giustizia e verità

E' stata avvelenata Monica Sirianni l'ex concorrente del Grande Fratello morta in Calabria?

Si continua a indagare in provincia di Catanzaro per capire che cosa è successo a Monica Sirianni e come è morta la ragazza. Giovanissima, ex protagonista del Grande Fratello, da qualche mese era tornata a vivere in Calabria, nel paese di origine dei suoi genitori, Soveria Mannelli. Lei che aveva vissuto in Australia, il paese in cui è cresciuta, aveva ritrovato le sue radici nella piccola cittadina calabrese, dove oggi tutte le sue amiche, la piangono.

E’ morta improvvisamente, mentre era al bar insieme a loro Monica. La notizia è rimbalzata da un sito di informazione all’altro; anche le testate nazionali si sono occupate della vicenda. Vicenda che ancora oggi, non è chiara. Un vero e proprio giallo per chi indaga, tanto che è stata disposta l’autopsia, soprattutto per una indagine tossicologica. Oggi infatti la domanda è: Monica è stata avvelenata? Se lo chiedono anche le sue amiche che stentano a credere che sia morta per un malore e sospettano.

Ma chi avrebbe potuto fare del male a Monica Sirianni, forse in questa storia c’è qualcosa di non detto?

Monica Sirianni è stata avvelenata?

Oggi sono state le amiche di Monica a metterci la faccia. A La vita in diretta hanno raccontato della loro ultima sera; erano tutto insieme lì, in quel bar. Dicono che Monica era tranquilla, vogliono giustizia per la sua morte. Stentano a credere che qualcuno le abbia fatto nel male ma aspettano i risultati tossicologici.

“Lei era sorridente, era serena ” dicono due amiche che hanno un negozio di abbigliamento vicino al bar. Monica ci era passata pochi minuti prima di incontrare gli altri; e mostrano anche il selfie che si sono fatte insieme allo specchio, poche ore prima che la ragazza morisse. “E’ un’ultima foto che custodiremo gelosamente” hanno detto le due donne in lacrime, sconvolte al sol pensiero che qualcuno possa averle fatto del male. “Noi ci auguriamo che venga fatta giustizia. Monica deve avere giustizia e noi vogliamo sapere che cosa è successo quella sera, vogliamo la verità su quella serata” hanno detto le amiche di Monica Sirianni intervistate dai giornalisti di Rai 1 per La vita in diretta.

Il commento di Roberta Bruzzone

Ospite di Alberto Matano, Roberta Bruzzone ha provato a dire la sua nella puntata de La vita in diretta di oggi, facendo il punto della situazione. “I malori possono purtroppo interessare anche persone molto giovani” ha detto Roberta Bruzzone nella diretta di Rai 1 oggi. “Era con persone amiche, le indagini vanno bene e va fugato ogni dubbio, ma era in un bar, difficile ipotizzare una intossicazione” ha detto la Bruzzone, confermando comunque che un la storia è davvero strana e che è bene andare fino in fondo escludendo ogni altra ipotesi.