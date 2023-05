Alluvione in Emilia Romagna: le ultime notizie, sono 9 i morti

Le ultime notizie dall'Emilia Romagna: sono nove le persone morte in queste ore, il bilancio potrebbe salire

Ancora una volta, la regione dell’Emilia Romagna è stata colpita da una serie di alluvioni che hanno causato gravi danni e la perdita di vite umane. Nonostante il primo sole mattutino, che sembrava promettere una tregua dal maltempo, la situazione è rimasta critica e l’allerta rossa è ancora in vigore. Le province di Ravenna, Bologna e Rimini sono le più colpite, con già nove vittime contate.

Stamattina, il fiume Santerno, uno dei fiumi posti in allerta rossa, ha superato gli argini, causando inondazioni nella città di Lugo da dove oggi arrivano alcune delle immagini più preoccupanti. Anche il Secchia, il Reno, il Panaro e il Montone sono stati sottoposti a un’attenzione particolare, e quest’ultimo ha rotto un argine ieri sera nella zona di Villafranca, a nord di Forlì. Resta tra l’altro ancora un grande problema anche quello dell’isolamento. Come hanno testimoniato ieri sera diversi spettatori di Chi l’ha visto, che si sono messi in contatto con il programma di rai 3 per cercare aiuto, ci sono piccoli paesini, nella provincia di Ravenna, totalmente isolati e molti anziani che si sono portati ai piani alti delle loro abitazioni ma che sono da soli, senza medicine, senza cibo e senza acqua. Purtroppo, per quanto i soccorritori stiano cercando di mettere tutti in salvo, la situazione è davvero molto complicata.

Alluvione in Emilia Romagna: e ultime notizie del 18 maggio 2023

La mobilità in queste aree rimane estremamente difficile. Sulla A14, alcune sezioni sono ancora chiuse, mentre uno smottamento significativo a Sasso Marconi ha causato code anche sulla A1. L’allerta rossa è stata confermata anche per oggi, e molte scuole nei comuni colpiti rimarranno chiuse. Il bilancio delle vittime delle inondazioni finora è di nove persone: tre a Forlì, una nel Cesenate travolta da una frana e due coniugi a Ronta di Cesena, che sono stati travolti dalle acque. La donna è stata trascinata per 20 chilometri dalla piena fino a Cesenatico.

A Castel Bolognese, non c’è acqua potabile disponibile. Il sindaco Luca Della Godenza ha annunciato che è in corso la distribuzione di acqua in Via Biancanigo dopo la rotonda di Bangella e ha invitato i residenti a presentarsi con contenitori vuoti. Tuttavia, a Faenza, il Comune ha confermato la potabilità dell’acqua.

Durante la notte, l’acqua ha raggiunto l’area costiera, le zone saline e Malva Nord. Numerose parti della città sono state allagate, molte strade sono state chiuse e altre sono difficilmente praticabili. Si raccomanda alle persone di rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni. Anche la città di Cervia, nella provincia di Ravenna, ha subito inondazioni.

Annullato ieri il Gran Premio di Formula 1

A causa di questa emergenza, è stato annullato il Gran Premio di Imola di Formula 1, che era previsto per il prossimo fine settimana, su decisione degli organizzatori. Tuttavia, si prevede che il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara si svolgerà regolarmente domani.

Nelle prossime ore il consiglio dei Ministri

Il prossimo martedì, il 23 maggio, è previsto un Consiglio dei Ministri sull’emergenza maltempo, nel quale saranno prese in considerazione misure per affrontare la situazione.

Le parole di Bonaccini

“Saranno danni per qualche miliardo di euro – è il calcolo del presidente della Regione Stefano Bonaccini- i 30 milioni stanziati dal Governo sono i benvenuti, ma qui parliamo di un miliardo di euro di danni solo per la tragedia del 2 e 3 maggio, quando in 36 ore è caduta l’acqua di quattro mesi. Ieri e ieri l’altro in 36 ore è caduta l’acqua di sei mesi. Quando in due settimane piove come quasi un anno c’è poco da fare. Un fenomeno di questa portata non si era mai visto nel nostro Paese. Per risollevarsi servirà dunque un lavoro immane – batte cassa Bonaccini- ci sono centinaia di strade da ripristinare, c’è da compensare imprese e cittadini colpiti, e poi ripartire con le attività”.