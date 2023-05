Papa Francesco per la prima volta in uno studio televisivo per Rai 1

Per la prima volta il papa ha lasciato il Vaticano per concedere una intervista televisiva in uno studio: lo vedremo con Lorena Bianchetti per A sua immagine

Dopo l’esclusiva di Fabio Fazio con Che tempo che fa, arriva un’altra intervista per Papa Francesco ma questa volta, è qualcosa di storico. Per la prima volta infatti, da quando è diventato papa, il pontefice ha lasciato il Vaticano per una intervista televisiva per la Rai, registrata negli studi di Saxa Rubra, con Lorena Bianchetti. Le immagini dell’arrivo di Papa Francesco presso gli studi Rai, sono diventate virali e sono state accolte con grande entusiasmo anche dai nuovi vertici aziendali. Una prima volta storica, per la Rai.

Per Lorena Bianchetti invece, un altro momento da incorniciare, anche se non è la prima volta che la giornalista, volto di A sua immagine, intervista Papa Francesco.

Nell’aprile del 2022 infatti, la conduttrice aveva avuto modo di parlare con il Papa, di quello che stava succedendo in Ucraina.

L’intervista di Lorena Bianchetti a Papa Francesco

Papa Francesco per la prima volta in uno studio Rai

Papa Francesco, infatti, intorno alle ore 14.00 si è spostato dal Vaticano per registrare un’intervista per il programma della Cei proposto su Rai1 A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti . La puntata di A sua Immagine che è stata registrata questo pomeriggio, con la parte dedicata all’intervista del Papa Francesco, sarà trasmessa il 4 giugno 2023.

Se è vero che questo potrebbe sembrare il primo colpaccio della nuova dirigenza Rai, è altrettanto vero che le cose stanno in modo diverso. Infatti questa intervista registrata oggi a Roma, era prevista per il mese di marzo, ma era stata poi rinviata a causa del ricovero in ospedale di Bergoglio.

L’arrivo di Papa Francesco negli studi Rai

Oggi a Saxa Rubra è arrivato un ospite molto speciale: @Pontifex_it in persona! #PapaFrancesco Eccolo, accolto da @LorenaBianchett per l'intervista a @asuaimmaginerai. L'applauso dei giornalisti pic.twitter.com/cuNLZXWGy9 — Giacomo Segantini (@JackSegantini) May 27, 2023

Come avrete visto dal video, grande entusiasmo oggi per l’arrivo di Papa Francesco a Saxa Rubra, accolto dagli applausi dei giornalisti e dei fotografi presenti.

Le dichiarazioni dei nuovi dirigenti Rai

Le parole della Presidente, Marinella Soldi e dell’Amministratore Delegato, Roberto Sergio:

La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento.

I temi di cui si parlerà in questa intervista

Tra i temi trattati: