Tragedia a Centocelle: bimbo di tre anni cade in piscina e muore. Era da solo

Secondo la prima ricostruzione si trovava da solo il bambino di tre anni annegato in piscina a Centocelle. Le ultime notizie da Roma

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica presso un circolo sportivo di Centocelle ( quartiere di Roma), dove si è consumata un terribile fatto di cronaca nera. Un bambino di soli tre anni, originario della Costa d’Avorio, ha perso la vita in seguito a un tragico annegamento nella piscina del complesso ubicato in viale della Primavera. Il piccolo, purtroppo, non è riuscito a raggiungere il bordo dopo essere caduto in acqua. Ciò che rende ancora più sconvolgente questa vicenda è che il bambino si trovava da solo in quel momento, essendosi allontanato dai suoi genitori e dagli altri partecipanti all’evento.

La prima ricostruzione dei fatti

La macabra scoperta del corpo senza vita del bambino è avvenuta solo alle 20, quando alcune persone preoccupate si sono accorte della sua assenza e hanno iniziato a cercarlo ovunque. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili, non potendo fare altro che constatare la tragica perdita. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della compagnia Casilina, insieme ai militari della sezione Rilievi e agli ispettori dell’Asl di zona, al fine di verificare le condizioni di sicurezza della piscina.

L’analisi dei filmati di sicurezza

Dopo un’attenta analisi dei filmati provenienti dal sistema di videosorveglianza del centro sportivo, gli investigatori hanno potuto constatare che il bambino si era allontanato dagli altri partecipanti e, successivamente, era caduto nella vasca dopo aver scavalcato la recinzione che circondava la piscina. Proprio questa recinzione è stata prontamente sequestrata dalle autorità competenti.

Proseguono le indagini

Le indagini sono tuttora in corso, con gli inquirenti che hanno già ascoltato i genitori del bambino, alcuni degli invitati presenti alla tragedia e i responsabili del complesso sportivo. È fondamentale comprendere le dinamiche esatte che hanno portato a questa drammatica morte per poter determinare eventuali responsabilità da parte degli adulti presenti nel circolo sportivo. La comunità locale è scossa da questo luttuoso episodio, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini. Il cuore di Centocelle è avvolto da un velo di tristezza e rabbia per la prematura scomparsa di un bambino innocente, che avrebbe dovuto trascorrere una serena giornata di gioco e divertimento. Una giornata che si è invece trasformata in un incubo per tutta la famiglia.