La madre di Alessandro Impagnatiello in tv: “Non sono sua complice, non l’ho coperto”

A La vita in diretta le parole della madre di Alessandro Impagnatiello che nega di averlo protetto, coperto o di averlo aiutato dopo l'omicidio di Giulia Tramontano

L’intervista di Lucilla Masucci alla madre di Alessandro Impagnatiello per La vita in diretta, è stata ripresa da tutte le testate nazionali. L’abbiamo vista nei tg e abbiamo letto le sue parole in rete e sui quotidiani cartacei. Oggi, su Rai 1, Alberto Matano ha spiegato che quello che è andato in onda lo hanno visto tutti e che non c’è bisogno di aggiungere altro dopo le parole potenti della madre dell’assassino di Giulia Tramontano.

Ma c’è una parte dell’intervista, che non era stata mandata in onda, che Matano e la squadra de La vita in diretta hanno deciso di mostrare, visto che nelle ultime ore si parla molto della possibilità che Alessandro Impagnatiello sia stato coperto da qualcuno o magari anche aiutato da dei complici.

E’ proprio Lucilla Masucci a chiedere alla madre di Impagnatiello di commentare, di dire qualcosa sul dubbio che molti hanno. “Qualcuno pensa che voi avete coperto Alessandro” dice alla donna la giornalista di Rai 1, e arriva quindi la risposta della madre di Impagnatiello.

Alberto Matano La vita in direta-Ultimenotizieflash.com

Parla la madre di Alessandro Impagnatiello

Rispondendo alle insinuazioni, la madre dell’assassino di Giulia spiega:

Nella maniera più assoluta, mai e poi mai, saremmo andati dai carabinieri a dire subito il tutto, nella maniera più assoluta . Nessuno pensasse questa cosa, anche se io sono la madre di Alessandro, io non potrei mai essere la sua complice

Queste le parole della donna che ha risposto a domanda diretta della giornalista di Rai 1.

Una cosa così brutale, morirei io, mai lo avrei fatto, io sarei andata direttamente dai Carabinieri e non lo avrei mai protetto. Noi siamo usciti a piedi con lui perchè ci ha coinvolto. Lui mi diceva che Giulia era andata a comprare delle sigarette, ci diceva di andare a vedere le telecamere. Io penso che lui voleva vedere le telecamere dicendo questa bugia. Voleva depistare qualcosa, a oggi abbiamo capito questo. Noi siamo andati con lui a cercare Giulia nei video ma Giulia in quei video non c’era. Lui voleva solo depistare.

La giornalista de La vita in diretta ha anche chiesto alla madre di Impagnatiello, come mai non abbia chiesto a Giulia cosa era successo dopo che lei la sera dell’incontro con la ragazza inglese, l’aveva portata a casa. E ha spiegato: