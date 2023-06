Home » Attualità Italiana » Ha ucciso sua nuora Brigida perchè si era invaghito di lei: parla anche il figlio di Raffaele Caiazzo, scenario inquietante Attualità Italiana Ha ucciso sua nuora Brigida perchè si era invaghito di lei: parla anche il figlio di Raffaele Caiazzo, scenario inquietante Redazione UltimeNotizieFlash Maria Brigida e suo cognato Luigi sono stati uccisi da Raffaele Caiazzo: l'uomo si era invaghito della moglie di suo figlio ed era geloso di lei

Brigida non aveva nessuna relazione, Brigida è stata uccisa davanti ai suoi figli di 2 e 4 anni. A ucciderla il nonno di quei due bambini. Raffaele Caiazzo si è difeso, a modo suo, puntando il dito contro quella nuora che ha brutalmente ucciso, dicendo che lo ha fatto per l’onore della famiglia, perchè lei e Luigi Cammisa ( marito di sua figlia) avevano una relazione. Oggi il figlio di Raffaele Caiazzo fa luce su questa storia, raccontando che cosa potrebbe essere accaduto realmente a quel padre che da mesi, aveva perso il controllo.

Raffaele Caiazzo si era invaghito di sua nuora, aveva persino detto in famiglia di aver avuto una relazione con lei, c’erano state persino delle riunioni. La situazione era fuori controllo. Il figlio dell’uomo spiega che suo padre, aveva accusato Maria Brigida Pesacane di avere una tresca con lui, solo per far infuriarlo, al punto da lasciarla e di avere possibilità che lei accettasse il suo corteggiamento. Ma non è successo e forse per questo, alla fine, la donna è stata uccisa. Era l’oggetto del desiderio, non sarebbe mai stata sua. E allora ecco il duplice omicidio che ha sconvolto Sant’Antimo.

Le parole del figlio di Raffaele Caiazzo

Negli ultimi due mesi, mio padre ha detto più volte, in famiglia, che Luigi e Brigida avevano una relazione, secondo me con la speranza che io e Anna li lasciassimo

queste le parole del giovane dopo la confessione di suo padre e dopo il duplice omicidio. Racconta anche che non ha appena aveva saputo da sua madre che suo cognato, Luigi, era stato ucciso, è corso a casa perchè si aspettava di trovare lì suo padre. Temeva persino che potesse uccidere i suoi figli, di 2 e 4 anni. I bambini erano stati portati via dai vicini, dopo gli spari ma per sua moglie Maria Brigida, non c’era più nulla da fare. Alfonso Caiazzo ha raccontato a chi indaga che di recente, durante la cerimonia per un matrimonio, suo padre aveva persino fatto una scenata di gelosia a Maria Brigida, come se fosse sua moglie.

Al momento l’accusa per Raffaele Caiazzo è di omicidio volontario, ma è stata esclusa la premeditazione.