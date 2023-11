Home » Attualità Italiana » Incidente ferroviario Corigliano-Rossano: camion resta sui binari, due morti Attualità Italiana Incidente ferroviario Corigliano-Rossano: camion resta sui binari, due morti Redazione UltimeNotizieFlash Le ultime notizie dalla Calabria. Incidente ferroviario Corigliano-Rossano: camion resta sui binari, due morti. Il bilancio purtroppo potrebbe essere più grave. I soccorritori sono ancora a lavoro: ecco che cosa sappiamo

Flash news-Martedì sera, intorno alle 18:30, si è verificato un tragico incidente ferroviario in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza. Il bilancio iniziale riferisce di due vittime e numerosi feriti, ma si teme che il numero possa salire. A bordo del treno, secondo quanto riferiscono i soccorritori che sono ancora a lavoro sul posto, c’erano circa una decina di persone.

Incidente ferroviario Corigliano-Rossano ultime notizie

Un treno pendolari, trasportando circa una decina di passeggeri, ha colpito violentemente un camion che si trovava sui binari. Le circostanze suggeriscono che il camion, tentando di attraversare i binari, sia rimasto intrappolato una volta abbassato il passaggio a livello.

L’impatto tra il treno e il camion è avvenuto mentre quest’ultimo attraversava i binari. L’autista del camion, apparentemente, non si è reso conto dell’avvicinarsi del treno e, allo stesso modo, il macchinista del treno non ha avuto il tempo di reagire e frenare in tempo utile.

La collisione ha provocato un incendio sia sul treno che sul camion. Tra le vittime confermate c’è il controllore del treno, mentre il numero esatto di passeggeri a bordo al momento dell’incidente rimane incerto. Secondo altre fonti, il camion sarebbe rimasto incastrato nei binari non riuscendo a togliersi dalla traiettoria del treno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, l’elisoccorso, nonché forze dell’ordine tra cui la polizia e i carabinieri, che stanno operando per fornire assistenza e chiarire la dinamica dell’evento. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta del sud, il treno coinvolto è il treno regionale 5677 che Sibari arriva a Catanzaro.