Neonato abbandonato a Milano: in un biglietto la triste verità

A Milano un bambino di circa un mese è stato abbandonato nell'androne di un palazzo. Il neonato è in buona salute, accanto al piccolo un bigliettino con le ragioni di questa scelta

Le ultime notizie di cronaca nera arrivano dalla periferia ovest di Milano, dove oggi si è consumato un evento che ha toccato il cuore della comunità: un neonato di appena un mese è stato scoperto nell’androne di un edificio popolare, un gesto disperato che cela una storia di dolore e speranza. Accanto al piccolo, avvolto e coperto per difenderlo dal freddo, c’era un biglietto scritto in arabo. Le parole tradotte da un passante, che ha tempestivamente allertato le autorità, rivelavano una tragedia familiare: “La madre è morta durante il parto, il padre è impotente nel prendersene cura“. Il padre del piccolo dunque, secondo quanto scritto nel biglietto, non può prendersi cura del neonato. Le forze dell’ordine e i soccorsi del 118 sono prontamente intervenuti, assicurando al bambino le cure necessarie presso il Policlinico, dove è stato accertato che le sue condizioni erano fortunatamente buone.

“Stavo uscendo di casa e me lo sono trovato davanti – ha detto ai microfoni di MilanoToday il 53enne che vive in quell’appartamento da circa un anno con moglie e quattro figli -. Ho chiamato il 112 subito dopo sono arrivate le ambulanze e i carabinieri”.

Neonato abbandonato a Milano: un biglietto svela la verità

L’episodio ha avuto luogo nel quartiere Giambellino, dove il piccolo, vestito con cura, è stato trovato in un passeggino al piano terra di un palazzo Aler, una zona in cui il fenomeno delle occupazioni abusive non è raro. L’allarme è stato dato da un uomo, di origini nordafricane, allertato dal pianto del neonato. Egli ha riferito ai soccorritori il messaggio lasciato con il bambino, una nota che parla di una perdita e di un’incapacità di provvedere. Ma non è detto che quello che è scritto nel biglietto corrisponda al vero, per questo le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire se ci sono donne morte di parto nell’ultimo periodo.

La vicenda si è complicata quando alcuni residenti dell’edificio, scesi poco dopo l’arrivo dei soccorsi, hanno iniziato ad affermare di conoscere la verità dietro all’abbandono, indicando una giovane donna, anch’essa inquilina dello stesso palazzo, come madre del bambino. Tuttavia, gli accertamenti preliminari dei carabinieri hanno escluso che la donna fosse la madre del piccolo lasciato nell’androne.

Il bimbo è stato accompagnato in codice giallo alla Clinica De Marchi, dopo alcuni accertamenti è emerso che pesa tre chili e 300 grammi e gode di ottima salute. Non solo, pare sia nato da poco meno di un mese.