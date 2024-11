Home » Attualità Italiana » Alessandro Basciano è stato davvero arrestato? Gli audio, le smentite e le verità Attualità Italiana Alessandro Basciano è stato davvero arrestato? Gli audio, le smentite e le verità Filomena Procopio Si troverebbe da ieri sera in carcere a San Vittore Alessandro Basciano: ecco quello che è successo e che cosa è emerso

Che cosa sappiamo di questa storia? Sappiamo che è una brutta storia. Alessandro Basciano è stato davvero arrestato? A lanciare la notizia è stato Fabrizio Corona ma subito dopo è stato smentito con delle storie di Basciano poi scomparse sui social. Per confermare dunque, che l’ex di Sophie Codegoni si troverebbe davvero in carcere, Corona ha pubblicato sul suo sito, Dillingernews, degli audio. Telefonate che sarebbero state fatte con il legale di Basciano che avrebbe confermato tutto. Non vi parleremo del contenuto di queste conversazioni, per ovvie ragioni ( ma potete ascoltare l’audio su X con tutti i dettagli cliccando qui) ma sembrerebbe proprio che dopo le denunce del 2023 fatte da Sophie Codegoni, sia arrivato il provvedimento, con il conseguente arresto.

Va anche detto che dopo il caos scoppiato sui social ieri sera, Alessandro Basciano non è intervenuto sui social per smentire la notizia, e questo dimostrerebbe un solo fatto: non è nelle condizioni di pubblicare nulla perchè è in carcere. Questa almeno la versione di Corona che punta anche il dito contro tutti i programmi televisivi, da Verissimo al Grande Fratello, che hanno dato spazio ad Alessandro Basciano, anche in queste settimane ( è stato a Verissimo per ben due volte). Programmi che hanno raccontato di un uomo diverso da quello che Sophie descriveva. E’ questa l’accusa mossa da Corona contro chi ha dato modo a Basciano di raccontarsi davanti a milioni di spettatori.

Tutto sarebbe iniziato lo scorso anno, come ricorderete Sophie Codegoni anche a Verissimo aveva parlato della violenza verbale e fisica subita, non sveliamo niente di nuovo. Tutte cose che Basciano aveva smentito poi, sempre nello studio di Silvia Toffanin. Eppure se è arrivata una misura cautelare, qualcosa di vero dovrà pur esserci. Le persone vicine a Basciano in queste ore hanno smentito il suo arresto ma Fabrizio Corona ha pubblicato sui social e sul suo sito, tutti gli audio che dimostrerebbero invece il contrario.

Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato per le denunce fatte dalla sua ex, dunque stalking e atti persecutori, ma anche per un altro reato. Avrebbe infatti distrutto la macchina di una sua ex e dunque ci sarebbe stato anche questo provvedimento. Nell’audio, pubblicato da Fabrizio Corona, che starebbe appunto parlando con l’avvocato di Basciano, l’imprenditore chiede del perchè dell’arresto visto che non c’era pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato. “E’ stato fatto un arresto mediatico” chiede Fabrizio Corona parlando con quello che appunto, dovrebbe essere il legale di Basciano. La persona che è al telefono commenta e dice: “a questo punto si”. L’avvocato ha detto che tutto è dipeso probabilmente da un episodio successo qualche giorno fa, con una aggressione. Alessandro Basciano avrebbe picchiato un ragazzo, di cui viene anche fatto il nome, che avrebbe presentato una denuncia. Di conseguenza, sarebbe scattato l’arresto per l’ex di Sophie Codegoni.

Restiamo a disposizione dell’avvocato di Alessandro Basciano per smentite o per qualsiasi genere di dichiarazione sulla vicenda.