Attualità Italiana C'è anche Papa Francesco a Sanremo e con le sue parole dedicate alla musica e alla guerra fa commuovere tutti Maria Milano Papa Francesco a Sanremo 2025 con un messaggio per la pace nel mondo, per i bambini, con la musica

Lo aveva annunciato Carlo Conti che ci sarebbe stata una sorpresa speciale nella puntata de La vita in diretta di questo pomeriggio ma non era trapelato davvero nulla. E il dono speciale che Papa Francesco ha fatto al mondo intero con le sue parole non poteva che far commuovere davvero tutti. Prima dell’esibizione di Noa e Mira Awad, Carlo Conti ha annunciato un momento speciale. Aveva chiesto a sua Santità di scrivere un pensiero ma lui ha fatto molto di più inviando un video messaggio.

Qualcosa di unico e raro che forse non si era mai visto prima a Sanremo, un video messaggio per dire no alla guerra e si alla musica che unisce, pensando a tutti i bambini nel mondo che non possono cantare o sentire una sola nota.

Papa Francesco a Sanremo 2025: il suo messaggio di pace

“La musica è bellezza, la musica è pace è la lingua che diversi popoli parlano. La musica può aiutare la convivenza. Penso a mia mamma che mi raccontava i brani delle opere liriche per farmi capire i messaggi che la musica può donare. Pensando al tuo invito penso a tanti bambini che non possono cantare, che non possono cantare la vita e soffrono per le tante ingiustizie nel mondo, per le guerre, per le situazione di conflitto. Le guerre distruggono i bambini, le guerre sono una sconfitta” ha detto Papa Francesco.

Il messaggio di Papa Francesco è poi continuato con queste parole: “io desidero vedere chi si è odiato abbracciarsi e die anche con la musica che la pace è possibile. Tu lo stai facendo attraverso la musica. Vivete la musica in queste belle serate. Mando un saluto alle persone che soffrono a tutti voi e vi auguro che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti. La musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia di stare insieme, con un linguaggio comune per un mondo più giusto e fraterno. Grazie“

Un emozionato Carlo Conti che si è commosso ancora una volta in questa giornata che difficilmente dimenticherà, non ha potuto fare a meno che ringraziare il pontefice per questo dono speciale: “Grazie a Papa Francesco per queste parole così emozionanti”.