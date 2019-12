I 10 eventi mondiali del 2019 che non dimenticheremo

Quali sono i 10 eventi mondiali del 2019 che non dimenticheremo facilmente? Di fatti ne sono successi in questi 12 mesi dell’anno che sta per concludersi. Dalla morte di Luke Perry al terribile incendio alla Cattedrale di Notre Dame de Paris. Scopriamo perciò quali sono i dieci eventi che rimarranno nella memoria collettiva. Non solo propri e veri eventi ma anche fatti, vicende che hanno cambiato in qualche modo il mondo, o che hanno fatto discutere e parlare.

La morte di Luke Perry

L’attore Luke Perry si è spento il 27 febbraio del 2019 a seguito di un ictus ischemico. Era noto in tutto il mondo per aver interpretato Dylan Mc Key nella serie tv Beverly Hills 90210, ma anche per il suo ultimo ruolo di Fred Andrews in Riverdale.

Incendio alla cattedrale di Notre Dame de Paris

Lo scorso 15 aprile tutto il mondo è rimasto con il fiato sospeso. La cattedrale di Notre Dame, che prima si ergeva imponente sulla città di Parigi, è stata vittima di un terribile incendio che l’ha devastata.

Il fenomeno Greta Thunberg

Tra i 10 eventi mondiali del 2019 che non dimenticheremo ci sono sicuramente le numerose manifestazioni a favore del clima. Ispiratrice di questo vasto movimento è Greta Thunberg, una ragazza di soli 16 anni con la sindrome di Asperger. E’ stata anche nominata personaggio dell’anno dal Times.

Incendi in Amazzonia

Purtroppo tra i 10 eventi mondiali del 2019 che non dimenticheremo ci sono i vasti incendi in Amazzonia che hanno portato a ingenti danni. Molti di questi roghi sono stati dolosi. A causa di questi incendi sono scaturite diverse polemiche a livello internazionale.

Donne nello spazio

Il 2019 è stato un anno importante anche perché due donne statunitensi, per la prima volta nella storia, sono andate da sole nello Spazio. Si tratta di Jessica Meir, 40 anni, e Christina Koch, 42 anni. Il viaggio è avvenuto lo scorso 18 ottobre 2019.

Le drammatiche proteste a Hong Kong

Tra i 10 eventi mondiali del 2019 indimenticabili ci sono le proteste ha Hong Kong, iniziate a giugno di questo anno. Il problema generale è l’ingerenza di Pechino nella politica del posto. La tensione è alle stelle e ci sono stati diversi danni e feriti.

Trump accusato di impeachment

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato sottoposto alla procedura di impicheament per l’Ucrainagate. Il Presidente avrebbe fatto pressioni su Kiev per quanto riguarda delle indagini da effettuare sul suo rivale alle elezioni presidenziali, Joe Biden, e suo figlio.

La nascita del figlio di Harry e Meghan

Il 6 maggio 2019 è nato Archie, figlio di Harry e Meghan. Un nuovo fiocco azzurro dunque per la casa reale inglese. Il piccolo è settimo nella linea di successione al trono.

Attentato sul London Bridge

Il 29 novembre 2019 è avvenuto un attentato sul London Bridge. Si tratta di uno dei 10 eventi mondiali del 2019 che sicuramente rimarranno nella memoria. Usman Khan è l’attentatore, rimasto ucciso. Due sono state le vittime dell’attentato.

Attentato a Christchurch

In Nuova Zelanda, a Christchurch, un è avvenuta una doppia sparatoria in una moschea e in un centro islamico. L’attentatore è il 28enne Brenton Tarrant, nazista. L’attentato è avvenuto a marzo e a inquietare è il fatto che tutto sia stato divulgato in diretta a mezzo social.