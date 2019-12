I 10 fatti italiani del 2019 che non dimenticheremo

Quali sono i 10 eventi o fatti italiani del 2019 che non dimenticheremo? Quali sono le vicende di cronaca, di costume, di politica o di attualità che hanno segnato il 2019? Questo anno sta volgendo al termine e sono successe davvero tante cose nel nostro Paese. Molte, alcune più di altre, sono rimasse impresse nella mente e nel cuore delle persone che proprio per questo ricorderanno l’anno che sta finendo. Scopriamo perciò quali sono questi eventi, dalla morte dell’amatissima giornalista e conduttrice Nadia Toffa ai fatti politici, senza dimenticare i casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica.

La morte di Nadia Toffa

Tra i 10 eventi italiani del 2019 che non potremo mai dimenticare c’è sicuramente la prematura morte di Nadia Toffa. La giornalista e conduttrice del programma Le Iene, dopo una difficile lotta contro il cancro, si è spenta il 13 agosto di quest’anno.

La sentenza sulla morte di Stefano Cucchi

Dopo estenuanti anni di processi e indagini, il caso Cucchi è arrivato a una svolta definitiva. Il 14 novembre 2019 la sentenza della Corte d’Assise d’Appello ha previsto la condanna di quattro dei cinque carabinieri indagati per il pestaggio ai danni del giovane.

Dal Governo gialloverde al Governo giallorosso

Gli eventi politici non sono mancati in Italia. Con il ritiro dalle scene del leader della Lega, Matteo Salvini, il premier Giuseppe Conte ha avuto l’incarico di formare un nuovo Governo a maggioranza M5S-Pd.

Il caso Diciotti

Prima della caduta del Governo, a scuotere l’opinione pubblica è stato il caso Diciotti. Per la prima volta è stata attuata la politica dei porti chiusi, fortemente voluta da Salvini. Ben 177 migranti sono stati trattenuti, per 10 giorni, su una nave della Guardia Costiera.

Le sardine

Tra i 10 eventi italiani del 2019 che non dimenticheremo non possiamo non citare la nascita del movimento delle sardine. Quest’ultimo, nato quasi per gioco a opera di quattro ragazzi, ha portato in piazza a Bologna ben 10mila persone per dimostrare di poter essere più di quelle raccolte da Salvini. Quest’ultimo stava tenendo un comizio al Paladozza.

Manifestazioni per il clima in tutta Italia

Grazie a Greta Thunberg, il 27 settembre 2019 moltissime persone hanno riempito varie piazze di Italia per chiedere interventi concreti per una lotta efficace ai cambiamenti climatici. Questa ragazza è di ispirazione per tutti e grazie a lei si iniziano a vedere dei comportamenti atti a sfavorire l’inquinamento.

Manuel Bortuzzo e la storia di una rinascita

Non possiamo non citare la bellissima storia di Manuel Bortuzzo tra i 10 eventi italiani del 2019 che sicuramente non dimenticheremo. Il giovane, promessa del nuoto, fu ferito da un colpo di arma da fuoco a Roma, mentre era con la sua fidanzata. Era la sera del 3 febbraio. Nonostante si sia salvato dall’agguato, Bortuzzo non può più camminare. La sua determinazione lo ha però riportato in piscina ed è del tutto determinato a ritornare a camminare con le sue gambe.

Carabiniere ucciso a Roma

Non potremo dimenticare neanche la morte, avvenuta a Roma, del giovane carabiniere Mario Cerciello Rega, accoltellato da un americano. Il fatto risale al 26 luglio 2019 e rimarrà sicuramente nella memoria.

Poliziotti uccisi a Trieste

Anche la storia dei due poliziotti uccisi in questura a Trieste non potrà essere dimenticata. Il 4 ottobre 2019 Matteo Demenego e Pierluigi Rotta sono stati assassinati da Alejandro Meran, che era stato arrestato per aver rubato un motorino. Ha rubato una delle loro pistole per poi esplodere dei colpi mortali.

Acqua alta a Venezia

A seguito di una forte ondata di maltempo, l’acqua alta a Venezia ha raggiunto dei picchi secondi solo a quelli del 1966. Il fatto risale al 12 novembre 2019.