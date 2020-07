Dal Brasile la conferma di Bolsonaro: “Positivo al coronavirus”

Dagli Stati Uniti era arrivata questa mattina l’indiscrezione, confermata poi dalla stampa brasiliana. Il presidente Bolsonaro si era sottoposto al test per capire se fosse positivo o meno al covid 19. L’uomo che ha sempre detto di non temere il virus, è andato in giro per mesi senza indossare mascherine e condannando il suo paese a diventare uno tra i più colpiti al mondo, con migliaia e migliaia di morti, alla fine toccherà con mano quello che significa ammalarsi. Pochi minuti fa è infatti arrivata la conferma della sua positività. Ad annunciare la notizia, è stato lo stesso Bolsonaro che ha spiegato cosa è successo nelle ultime ore.

BOLSONARO POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE ULTIME NOTIZIE DAL BRASILE

Bolsonaro, nel corso di un incontro con i giornalisti nel Palazzo dell’Alvorada ha parlato dei risultati del test. “Sì, sono risultato positivo al test”, ha aggiunto con aria mesta e un po’ preoccupata, indossando tra l’altro, cosa rara, una mascherina.

Nel video il presidente dice di essere tranquillo. Al momento pare presenti solo i sintomi del covid 19. Tutti gli appuntamenti in agenda sono stati sospesi e rinviati. Altri due ministri si sono fatti il test, così come l’ambasciatore Usa in Brasile Todd Chapman. Sotto accusa è finito un incontro particolare, 4 luglio scorso. Bolsonaro e gli altri avevano partecipato, in occasione della festa dell’Indipendenza, a una grigliata che Chapman aveva organizzato nella sua residenza. Non è dato sapere se sia stato quello il giorno del possibile contagio, visto che Bolsonaro gira ormai da mesi in tutto il paese senza mascherina.

Secondo quanto riferiscono i media brasiliani, il presidente Bolsonaro, prende già da due giorni dosi di idrossiclorochina e di azitromicina, due farmaci antivirali che l’Oms considera inefficaci contro il Covid 19. Questi farmaci avrebbero forti contro indicazioni, secondo quelle che sono le indicazioni scientifiche degli ultimi mesi, e ormai di tempo ne è passato da quando il coronavirus ha cambiato il mondo.